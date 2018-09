Dánsko uzavřelo mosty a zastavilo trajekty, média píší o únosu

To uvádí například deník Aftonbladet, podle kterého policie pátrá po volvu se švédskou značkou. Této verzi nahrává zjištění dánského webu Berlingske Tidende, který píše, že ozbrojení policisté zastavili vůz na dálnici západně od Kodaně. V okolí jsou policejní hlídky se psy, ve vzduchu hlídkuje vrtulník.

Podle BBC jsou uzavřené mosty do Německa i Švédska a nejezdí ani trajekty. Most Öresund, který spojuje Dánsko se Švédskem, je průjezdný pouze ve směru do Dánska. Most přes průliv Velký Belt, který spojuje dva největší dánské ostrovy, Sjælland a Fyn, je uzavřený zcela.

Stanice TV2 uvedla, že policie však nepředpokládá, že uzavírka potrvá dlouho.



Připravujeme podrobnosti.