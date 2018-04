Severně od Dánska našli vrak nejmodernější nacistické ponorky U-3523

„Byla to nejmodernější ponorka, kterou Němci za války vyrobili. Zcela moderní plavidlo, které předběhlo svou dobu,“ řekl ředitel Jutského muzea námořních válek dánské tiskové agentuře Ritzau.



Zmíněnou diesel-elektrickou ponorku typu XXI potopilo britské vojenské letectvo 6. května 1945 v úžině Skagerrak, která spojuje Baltské a Severní moře. Během druhé světové války měli Němci v aktivní službě jen dvě ponorky tohoto typu, ta druhá je v současné době v severomořském přístavu Bremerhaven a funguje jako muzeum.

Kdo byl na palubě?

Na palubě ponorky zahynulo 58 členů posádky. Zda byl v plavidle ještě někdo další, se neví. Podle expertů je ovšem pravděpodobné, že v době, kdy se blížila kapitulace Německa, se ponorkou snažil uprchnout některý z vysoce postavených nacistických představitelů.

Po válce kolovalo mnoho zvěstí o tom, že nacističtí vůdci prchali z Německa s použitím ponorek, včetně ponorky U-3523, a vezli s sebou také nacistické zlato. Ponorky typu XXI byly prvními skutečnými ponorkami, protože jim konstrukce dovolovala trávit dlouhou dobu hluboko pod hladinou.

Plavidlo U-3523 mělo přitom takový dosah, že by dokázalo na jeden zátah doplout do Jižní Ameriky. Zda byla právě Jižní Amerika cílem poslední cesty ponorky, ale není jasné, uvedlo jutské muzeum.

Vědci neplánují nově nalezenou ponorku, která spočívá v hloubce 123 metrů, vyzdvihnout nad hladinu, i přes kolující zvěsti, že by na její palubě mohly být cennosti. Poloha vraku je podle muzea velmi neobvyklá; plavidlo je totiž přídí zaraženo do mořského dna a záď ční 20 metrů do výšky.