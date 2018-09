Zakažte soukromým školám výuku arabštiny, požaduje dánská strana

Poté, co dánským lidovcům nevyšel pokus o zrušení finanční podpory pro soukromé islámské školy, pokusí se ve čtvrtek v parlamentu protlačit nový návrh, který je podle listu Avisen Danmark alternativní snahou pravicových populistů, jak se s podobnými školami vypořádat. Kdyby nový zákon prošel, přišly by soukromé školy až o 75 procent svých příjmů, pokud by nesplnily požadavek na výuku výlučně evropských jazyků.



„Existují školy, které schválně brání integraci, konkrétně muslimské soukromé školy. Nechceme, aby dostávaly státní dotace,” uvedl poslanec za DF Alex Ahrendtsen, známý svými kontroverzními výroky o muslimech, kvůli kterým ho opakovaně vyšetřovala dánská policie.

Ministerstvo vzdělávání podle listu The Local uvedlo, že návrh není v rozporu s dánskou ústavou a poslanci ho tedy mohou projednat. Ačkoli parlamentní právní poradce prohlásil, že návrh by neměl být ani v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech, dánské ministerstvo spravedlnosti s tím nesouhlasí.

Opozice návrh nepodpoří, cílí výhradně na islámské školy

Ministryně pro vzdělávání Merete Riisagerová z Liberální aliance (LA) odmítla kontroverzní návrh komentovat. Mluvčí strany Henrik Dahl nicméně uvedl, že LA návrh rozhodně nepodpoří, protože by mohl být v rozporu se zmíněnou úmluvou o lidských právech. Podle něj by parlament neměl řešit vyučované jazyky, ale především „školy, které děti neučí integraci”.



Také mluvčí sociálních demokratů Lars Aslan Rasmussen zdůraznil, že jeho strana nebude pro nový zákon hlasovat, protože jednoznačně cílí pouze na islámské školy.

Podle Ahrendtsena je DF ochotná udělat v případě některých mimoevropských jazyků výjimku. „Nemáme problém s výukou čínštiny nebo hebrejštiny, protože Číňané a Židé si v Dánsku nevytvářejí paralelní společnosti,” komentoval kontroverzní návrh Ahrendtsen.