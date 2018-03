Dámská kupé nejsou podle ombudsmanky Šabatové pro muže diskriminující

Dámská kupé řešila Šabatová poté, co se jí dostalo do rukou několik stížností, které si na tyto dámské prostory ve vlacích stěžovaly. Muži v nich nejčastěji poukazovali na problémy, které jim tato kupé při cestování způsobila. Někteří muži byli z dámského kupé vykázáni, u manželského páru se zase průvodčí ptal ostatních žen, zda jim je přítomnost muže nepříjemná. Muži se těmito situacemi cítili dotčeni a označili dámské oddíly za diskriminační.

Podle Českých drah je cílem dámských kupé zvyšovat pocit a komfort žen při cestování. Národní dopravce zavedl službu v roce 2012, hlavním motivem nové služby tehdy byly stížnosti žen, které se bály cestovat s cizími muži (podrobnosti v článku Dráhy zavádějí speciální kupé jen pro ženy, inspirovaly se v cizině).

Šabatová nakonec rozhodla, že dámská kupé diskriminační nejsou. „Zvyšovat pocit bezpečí a zájem žen o cestování vlakem je legitimním cílem, kterého lze dosáhnout zřizováním dámských kupé,“ uvedla ombudsmanka.

„Důležitá je skutečnost, že dámská kupé nemohou výrazněji omezit, nebo dokonce vyloučit přístup mužů k vlakové dopravě, protože tato kupé nejsou zřizována ve všech vlacích. Tam, kde dámská kupé jsou, představují pouhých 6 míst v celém vlaku.“

Obdobné stížnosti musel řešit i předchozí ombudsman Pavel Varvařovský krátce po zavedení dámských kupé. I on tehdy došel k závěru, že cíl dámských kupé, kvůli kterému byly zavedeny, je legitimní a nikoho nediskriminuje.

Přesto je otázka dámských kupé do budoucna nejistá. České dráhy chtějí do budoucna investovat a rozšiřovat zejména vozy s velkoprostorovým uspořádáním, které jsu lidmi obecně vnímané jako bezpečnější než uzavřená kupé. Mohlo by se tak stát, že dámská uzavřená kupé ztratí postupně na svém významu.