Policie v Lánech šetří další zakázku. Milionové oplocení zadal Mynářův člověk

Potíže Lesní správy Lány, která přímo spadá pod hradního kancléře Vratislava Mynáře, jsou podle zjištění MF DNES rozsáhlejší, než se doteď vědělo.

Před půl rokem detektivové obvinili z manipulace jedné zakázky za 68 milionů šéfa obory Miloše Baláka, kterého Mynář do funkce dosadil bez soutěže. Nyní ovšem vychází najevo, že se věnují i minimálně jedné další lánské investici.

Předposlední den roku 2014 dostala zakázku na budování oplocení v oboře za 4,2 milionu korun bez soutěže firma Kaiser. A detektivové mají podezření, že je násobně předražená. Pod smlouvou je podepsaný opět Balák.

Firma: Ten plot byl specifický

Potvrzují se tak informace ze středeční analýzy MF DNES, která poukázala na to, že podezřelá není pouze policisty stíhaná zakázka na zpevnění břehů vodní nádrže Klíčava. Propojení na někoho z Hradu či jiné nesrovnalosti našla redakce u zhotovitelů 25 zakázek za téměř 440 milionů. Často šlo o firmy propojené s Balákem nebo přímo s kancléřem Mynářem.

Vrchní státní zastupitelství v Praze, které vede Lenka Bradáčová, nechce posuny ve vyšetřování kauzy komentovat. „V předmětné trestní věci nedošlo ke změnám, které zmiňujete, nebo o nichž by bylo na místě veřejně informovat,“ řekl MF DNES státní zástupce Jiří Pražák.

Policisté se nyní pokoušejí dokázat, že firma Kaiser budovala oplocení příliš draze. Jednatel Josef Kaiser přiznal, že byl na výslechu. „V lese se plotí za 50 korun za metr, tohle stálo tři sta. To se může sice jevit jako drahé, ale ono to bylo hodně specifické. Bylo to mnohem náročnější. Dělalo se to úplně jinou technologií, z jiných materiálů i v jiné kvalitě,“ uvedl pro MF DNES Kaiser.

Firmu, která sídlí hodinu a půl cesty od Lán v Rožmitále pod Třemšínem, podle něj oslovilo samo vedení obory. Celkem dělala tři zakázky v celkové hodnotě skoro 7,2 milionu korun.

Balák i Mynář na dotazy redakce ohledně zakázek od úterý nereagovali.



Kuriózní prozrazení

MF DNES se o tom, že policisté vyšetřují další zakázku, dozvěděla kuriózním způsobem. Šéf obory Balák totiž za Lesní správu Lány uzavřel vloni na podzim smlouvu s právní kanceláří Musalová, Jansta.



Za dva tisíce korun na hodinu z veřejných peněz ovšem advokáti podle dokumentu nemají hájit jen samotnou příspěvkovou organizaci Hradu, kterou Lesní správa Lány je, ale i její zaměstnance. Tedy i jeho samotného. A to v kauze zpevňování břehů nádrže.

Tři dny před silvestrem 2017 ovšem následoval ještě dodatek smlouvy. A ten doplňuje i obhajobu v další kauze, včetně přesného názvu vyšetřované zakázky na výstavbu oplocení. Dokumenty jsou dostupné v registru smluv.

Dodatek smlouvy mezi Lesní správou Lány a advokátní kanceláří Musalová, Jansta z 28. prosince 2017

Experti přitom zdůrazňují, že Balák, kterého Mynář opakovaně odmítá odvolat, se paradoxně může dostat do problémů s policií i kvůli uzavření smlouvy na svou obhajobu. Zejména pokud policisté nestíhají i Lesní správu Lány jako právnickou osobu, což zákon umožňuje. Podle dostupných informací to tak ale není.



„V takovém případě naprosto nechápu, co by tam právníci najatí státem dělali. Je to regulérní zpronevěra peněz ve prospěch obviněných osob. Státní peníze byly zneužity v rozporu s veřejným zájmem, do kterého rozhodně nespadá obhajoba lidí obviněných z manipulací s veřejnými zakázkami,“ konstatoval například šéf protikorupčního sdružení Oživení Martin Kameník.

Balák ve funkci zůstane i nadále

Balák přitom advokáty, které nyní platí z lánských peněz, zná. Jejich kancelář sídlí v Mladé Boleslavi, odkud Balák pochází, a navíc tito právníci v minulosti pracovali pro některé jeho firmy, když podnikal.

Stejná kancelář pracovala rovněž pro firmu Adapta Skála z Mnichova Hradiště. Pro ni se našly zakázky na opravu nejrůznějších domů v Lánech v letech 2014 až 2017 za celkem téměř 11 milionů. Podobné propojení při zevrubné analýze našla MF DNES i u Mynáře.

Zakázku na právní služby například v letech 2015 a 2016 od Lán získala advokátní kancelář Jestřáb & Tománek. Ta Mynářovi zprostředkovala pozoruhodně výhodný nákup jeho pražské vily a zároveň před volbami poslala miliony na Zemanovu kampaň.

Jestli policie v Lánech vyšetřuje i další zakázky, není jasné. Podle vyjádření Hradu Balák ale ve funkci zůstane i nadále. „Plně ctíme princip presumpce neviny. Nikdo nebyl pravomocně odsouzen. Presumpce neviny platí pro každého občana, pro ředitele lesní správy nebo třeba pro politiky,“ vyjádřil se mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.



Sám Mynář se Baláka opakovaně zastával. Hrad dokonce podal proti postupu státního zastupitelství stížnost k Ústavnímu soudu. Ten ji ale zamítl.