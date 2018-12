Na Vysočině kolabuje kvůli sněžení dálnice D1, v obou směrech jsou kolony

Ve středu odpoledne se dálnice D1 na Vysočině změnila v jedno velké parkoviště. Kvůli neustávajícímu sněžení a ledovce není komunikace sjízdná. Doprava stojí hlavně v místech, kde je obousměrné zúžení kvůli modernizaci dálnice.



„Vypadá to velice špatně. Celá dálnice na Vysočině je problematická, v úseku mezi 80. a 110. kilometrem je pak nesjízdná. Stojí se tu v dlouhých kolonách, které se jen občas pohnou o pár metrů,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.



Policisté situaci sledují, na místě mají hlídky, ale o moc víc s tím udělat nemohou. „V tomto počasí není dopravu kam odklánět. Všechny silnice v okolí jsou na tom podobně. Necháváme vozy na dálnici,“ konstatovala mluvčí.



„Tady Kindr, kamioňák z Vysočiny. Vyhněte se dálnici, je totálně zasekaná a všechno stojí,“ uvedl řidič pro Rádio Impuls.

„Pokud nemusíte, nikam nevyjíždějte,“ radí si řidiči na Vysočině

Po nočním sněžení stále zůstávají neprůjezdné i některé úseky železnice na Žďársku, Jihlavsku a Pelhřimovsku. Kvůli popadaným stromům nebo vyprošťování zapadnutých aut měli hasiči od 7 ráno už asi 60 výjezdů.



„Pokud nemusíte, nikam nevjíždějte,“ upozornil pro Impuls řidič z Vysočiny. „V okruhu šedesáti kilometrů je všechno ucpané, kamiony stojí a auta jsou po příkopech,“ dodal.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Podle silničářů se na silnicích v kraji situace odpoledne zase zhoršila, začalo víc sněžit. Kvůli vyprošťování kamionů bude zřejmě na několik hodin uzavřená silnice číslo 34 u obce Jitkov na Havlíčkobrodsku.



Náhradními autobusy namísto vlaků jezdí cestující mezi Horní Cerekví a Kostelcem u Jihlavy a mezi Rantířovem a Jihlavou. Zprovoznění trati tam České dráhy podle informací na jejich webu očekávají až ve čtvrtek v 6:00.

Mimo provoz zůstává i úsek Humpolec - Lípa, kde také jezdí náhradní autobusy. Výluka je i mezi Přibyslaví a Sázavou u Žďáru. Podle informací na webu Českých drah tam místo vlaků jezdí jen omezený počet autobusů a zpoždění narůstá.

Sníh zastavil i jihlavskou městskou hromadnou dopravu

Kvůli čerstvé sněhové nadílce a špatně sjízdným silnicím v Jihlavě dokonce před 15. hodinou přestala jezdit vozidla MHD. Osobní vozy se pohybovaly jenom s obtížemi. Na Brněnském mostě dokonce došlo k nehodě trolejbusu a osobních aut.

„Ulice Romana Havelky stojí. Vrchlického také. Přes Brněnský most neprojedete, je tam nehoda. Na autobusy z Královského Vršku nečekejte, stojí jich tu pět,“ radili si lidé přes sociální sítě.

Lidem, kteří čekali na vozidla MHD tak nezbylo nic jiného, než jít pěšky. „Jdu pro děti do školy a školky. Tak snad to stihnu,“ říkal spěchající muž, kterému to podkluzovalo i na chodníku. „Děsně to klouže. Nedivím se, že mají problémy. Řidič autobusu mi říkal, že mu nejde vůbec zatočit,“ dodal.

Jen do středečního dopoledne přijala policie na Vysočině za 24 hodin 125 hlášení o mimořádných událostech v dopravě týkajících se popadaných stromů, nesjízdných silnic, kamionů blokujících provoz i nehod, kterých bylo asi šest desítek.