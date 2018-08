ŽIVĚ: Po Velké ceně houstne na D1 doprava, tvoří se kolony

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Provoz je nyní podle policie hustý. „Na dálnici od Prahy ho občas zhorší vozidla najíždějící na stavbu, či ze stavby vyjíždějící,“ uvedl brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Policie stejně jako v sobotu na exitu Kývalka usnadnila nájezd fanoušků na D1, kdy dopravu od Prahy nasměrovala do protisměrného jízdního pásu. Fanoušci tak do omezení na dálnici najíždějí do volného jízdního pruhu.

Dopravu na silnici 602 mezi Kývalkou a Brnem, která je souběžná s dálnicí, navíc brzdí nehoda dvou osobních vozů. „Jela tam už nehodová hlídka, zda si to řidiči vyřeší sami, nebo tam bude zapotřebí naše asistence. Je to ve směru na Brno. Provozu ale brání jen částečně, dá se objet,“ uvedl Šváb.