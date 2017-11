Marek Dalík krátce před koncem lhůty nastoupil do ruzyňské věznice

Dalík při nástupu do vězení nereagoval na dotazy novinářských štábů. Lhůta pro nástup vyprší v 16:00.

Dalík podal proti odsuzujícímu rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá na nástup trestu vliv.

Soud vynesl pravomocný rozsudek nad Dalíkem na konci letošního července, kdy se kauzou zabýval podruhé. Původní čtyřletý trest na jaře zrušil Nejvyšší soud. Dalík byl tehdy okamžitě propuštěn z vězení. Z trestu odpykal zhruba sedm měsíců.

Dalík, který patřil mezi nejbližší spolupracovníky expremiéra Mirka Topolánka (ODS), si podle trestního spisu řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů.

Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Soud ho poslal do vězení za to, že podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze a uvedl je v omyl tím, že předstíral svůj vliv na členy vlády. Původně byl Dalík potrestán za to, že na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády.

Dalík vinu dlouhodobě odmítá. Nepomohla mu ani změna výpovědi u červencového jednání, kdy poprvé připustil, že se na inkriminované schůzce se zbrojaři o penězích jednalo. Podle Dalíka částku zmínil slovenský lobbista Miroslav Výboh, jehož firma měla v kontraktu nahradit společnost zbrojaře Pavla Musely. Dalík si pak plánoval provize z toho, že bude v novém kontraktu pro Výboha zajišťovat PR služby.