Taxikáři míří do centra Prahy. Protestovat mají do večera

Ze Strahova vyrazili taxikáři v jediné dlouhé koloně asi dvacet minut po druhé hodině. Pojedou Chotkovými sady a kolem úřadu vlády až na Hlávkův most. Poté budou kroužit po magistrále od Státní opery až na ostrov Štvanice a zpět.

„Nepojedeme pomalu, nebudeme provokovat pomalou jízdou a budeme dodržovat pravidla silničního provozu,“ uvedla místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová, která demonstraci pořádá.

Spanilou jízdu chtějí někteří taxikáři udržet až do šesti hodin večer, tedy téměř čtyři hodiny. To by mohlo v pátek, kdy řada řidičů opouští Prahu a dopravní situace není v metropoli nejlepší, vyvolat skutečně vážné komplikace

Ani dnešek navíc nemá být posledním dnem demonstrace. Ta má plynule pokračovat i v příštím týdnu. Poprvé hned v pondělí. Včerejší akce podle taxikářů totiž neměla žádný efekt.

„Není to o tom, že zaklepete na dveře. Musíte si najít beranidlo a ty dveře vyrazit. Máme jediný požadavek a ten nebyl splněn,“ vysvětlila Venclová, proč nebyl protest jen jednodenní záležitostí.



I v pátek taxikáři požadovali, aby za nimi na Strahov přijeli jednat zástupci vlády. Stejně jako o den dříve jejich výzvu ale nikdo nevyslyšel.

„Jdu si sehnat telefonní číslo na pana premiéra“

„Bylo mi řečeno, že pan premiér Andrej Babiš čeká na to, až ho zavoláme,“ uvedla za hlasitého potlesku Venclová před ostatními taxikáři. „Takže pane premiére, já si jdu sehnat telefonní číslo na váš sekretariát, jdu vám zkusit zatelefonovat a domluvit nějaké setkání,“ řekla.

Vzápětí ale dodala, že tím nemyslí setkání za zavřenými dveřmi. „To už jsme absolvovali a bylo nám toho spousta přislíbeno. My jsme uvěřili, ale nikdo nám nepomohl,“ dodala Venclová.

Celkem se na pražském Strahově sešlo několik stovek vozů taxi, přibližně stejně jako ve čtvrtek. Na místě je také o poznání více policistů než včera. U parkoviště, kde se řidiči shromažďují, je opět připraven stánek, ve kterém obsluha taxikářům nabízí teplou klobásu či horkou medovinu.



Podle taxikářů se ale někdo pokusil jejich dnešní demonstraci sabotovat. Na odjezdovou cestu z parkoviště totiž poházel asi stovku třícentimetrových vrutů.

První den protestu taxikáři dopravu blokovali asi tři hodiny

Ve čtvrtek se na pražském Strahově sešlo několik stovek řidičů, podle odhadu reportérů iDNES.cz asi sedm set, podle samotných protestujících dokonce dvakrát tolik.

Organizátoři akce pak veřejně vyzvali zástupce vlády, konkrétně premiéra v demisi Andreje Babiše a ministra dopravy Dana Ťoka, aby s nimi přijeli jednat. Když nikdo nedorazil, vydali se do centra města směrem k magistrále, která protíná střed metropole.

Tam pomalou jízdou v obou pruzích komplikovali téměř tři hodiny pražskou dopravu, která kvůli nim citelně zhoustla. K jejímu kolapsu však nedošlo.

Právě kvůli pomalé jízdě policie záhy zastavila první dvě auta taxi, která vedla kolonu od Hlávkova mostu do centra. Jednoho z těchto řidičů, který také protestoval proti nelegálním šoférům Uber a Taxify, policisté zadrželi, protože měl zákaz řízení.

„V součtu policisté během čtvrtečního opatření zkontrolovali 171 řidičů, uložili 31 pokut v celkové výši téměř 16 tisíc korun, oznámili nebo vyrozuměli o přestupku ve 24 případech a zadrželi jednu osobu pro podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Jeden z účastníků protestu házel v centru metropole dýmovnice. Policisté muže zajistili a skončil na místním oddělení.

„Zbavte nás nelegální konkurence,“ volají taxikáři

Taxikářům se nelíbí, že mnoho řidičů společností Uber a Taxify nedodržuje platný zákon, když mimo jiné nevyužívají taxametry, nevlastní potřebné taxikářské licence, ani neskládají zkoušky z místopisu. Důvodům, proč taxikáři protestují, jsme se podrobněji věnovali už ve středečním článku.



Jednotlivá ministerstva přitom s argumentací taxikářů do jisté míry souhlasí, ale nemají prý zatím možnost, jak situaci napravit.

Ministerstvo dopravy sice připravuje novelu zákona, která má společnosti jako Uber a Taxify donutit vyžadovat od svých řidičů všechna potřebná oprávnění, ale ta nebude schválena dříve než za rok. Novela má současně také umožnit, aby řidiči k účtování ceny nemuseli využívat taxametr, ale pouze aplikaci, což dnes není legálně možné.