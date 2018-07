VIDEO: Cyklistka chtěla přejet zvedací most, vybrala si špatný moment

10:20 , aktualizováno 10:20

Vážným zraněním s velkým štěstím unikla žena z amerického Wisconsinu, která chtěla na kole přejet zvedací most. Vjela na něj zrovna v okamžiku, kdy už se konstrukce dala do pohybu, a spadla tak do otevírající se škvíry mezi silnicí a zdvihající se mostovkou.