Armáda povolala záložníky na cvičení Hradba. Budou střežit a hlídkovat

Armáda loni přijala do aktivních záloh rekordní počet zájemců - 780 dobrovolníků. K 1. dubnu 2018 slouží v aktivní záloze 2 444 lidí, z toho 188 žen. Rekrutační plán počítá s tím, že by na konci roku měly zálohy mít 2 400 lidí. Už nyní tak byl celoroční nábor prakticky překročen. Do roku 2025 chce mít armáda až 5 tisíc záložníků.