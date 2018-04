Kolem letiště vyrostla hradba. Záložáci odrážejí útoky, loví narušitele

Kolona vozidel projíždějící kolem mošnovského letiště je najednou napadena střelbou. Záložníci sesedají z krajních vozů a opětují palbu a útočníky po chvíli zneškodní. To je jedna ze situací, kterou v těchto dnech nacvičují příslušníci Aktivní zálohy v rámci rozsáhlého cvičení Hradba 2018.

Fotografie

Cvičení odstartovalo před dvěma týdny, má prověřit nasazení Aktivní zálohy přesně tak, jak by to bylo v reálu, když by ji armáda zavolala na pomoc. Záložníci střeží objekty důležité pro obranu státu, chrání úseky takzvané „zelené“ hranice i hlídkují ve společných týmech s policisty v ulicích měst hned v osmi krajích.

Na mošnovském letišti v těchto dnech cestující potkávají hlídky ozbrojených vojáků s policisty. Přímo u vzletové a přistávací dráhy vyrostla stanová základna. Vojáci celý areál střeží a čelí útokům na základnu i pokusům „narušitelů dostat do nejpřísněji střežené zóny u dráhy.

Hradba 2018 Námět cvičení počítá s tím, že České republika vyšle do alianční operace na obranu jedné z členských zemí NATO 4. brigádu rychlého nasazení. Druhá bojová brigáda se připravuje na její vystřídání. V Česku ale za to hrozí teroristické útoky a na ochranu důležitých objektů pro obranu státu i střežení hranice a hlídkování ve městech je vzhledem k velikosti české armády povolána Aktivní záloha.

„Vážím si každého, kdo vstoupil do aktivní zálohy. Ať je to žena či muž a mají jakékoliv důvody. Všechny se týkají vlastenectví, což mě maximálně potěšilo,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO), která v Mošnově cvičení v pátek osobně sledovala.

Záloha se zdvojnásobí

Aktivní záloha má osobně její maximální podporu. Chce být podle svých slov ambicioznější v navyšování počtu záložníků. V současné době jich má armáda 2 444 a do roku 2025 by to měl být dvojnásobek. „Je třeba si uvědomit v jaké situaci se nachází Evropa i celý svět a já bych ráda motivovala občany České republiky, aby do zálohy vstoupili,“ prohlásila.

S řadou záložníků v Ostravě osobně mluvila. Nepřekvapilo jí, že jde o pestrou směs mnoha různorodých profesí. Od úředníky, přes politiky, dělníky až po podnikatele. „Jsem ráda, že civilisté, ať kolegové vojáci pracují ve firmách nebo na městském úřadě, tady stojí hromadně za ozbrojené síly České republiky a jde jim o tu vlast. O obranu a ochranu,“ dodala.

Jsme vlastenci, říkají záložníci

Její slova potvrzuje jeden ze záložníků Robert Šupola. V civilu je zatím studentem práv. Cvičení podle svých slov vnímá tak trochu jako svátek. „Přeci jen necvičíme každý den. Těšíme se na to. má to smysl,“ konstatoval.

Jeho kolega Pavel Michna pracuje jako projektový manažer ve vědě a výzkumu. Věřím, že se budeme dále rozvíjet. Do zálohy jsme vstoupil z nějakého vlasteneckého cítění. Chtěl jsem naplnit tu povinnost, která mě už minula v podobě základní vojenské služby,“ řekl.

Podobně své důvody vysvětlil i Zdeněk Procházka, civilním zaměstnáním zámečník. Armáda ho baví a cítí se být vlastencem. „Rodina mě v tom podporuje,“ dodal.

Podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře to nejsou jen záložníci, ale také právě rodiny a zaměstnavatelé, kteří vlastně jsou součástí celého systému.

„Zálohu vnímám velmi pozitivně. Chtěl bych poděkovat i zaměstnavatelům, kteří řeknou ano, odjeďte na deset dnů a já tady najdu náhradní řešení. A také rodiny, které mají nějaké plány třeba na víkend nebo týden a najednou do toho vstoupí cvičení,“ konstatoval Bečvář.

Scénář vychází z reality

Cvičení Hradba 2018 je dosud největším historii Aktivní zálohy. Během dubna armáda povolá postupně zhruba 1 400 záložníků z celé České republiky. Cvičné mise budou simulovat opatření po teroristických útocích v Evropě před dvěma lety.

„Ty situace nejsou vůbec nereálné. V minulých letech byli vojáci povolání na pomoc policii po teroristických útocích v Belgii. Pomáhali nám také v rámci migrační krize nebo při krizové situaci ve Vrběticích. My to cvičení vítáme, je vždy dobré, když se lidé na centrální i lokální úrovni poznají nejen po telefonu, ale i osobně,“ uvedl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Pro zálohu jde o mimořádnou událost. Nejen kvůli velikosti cvičení a spolupráci s policií. Armáda totiž záložníkům poprvé rozdala nespočet různých úkolů, když je zasadila do komplexního námětu cvičení. Zatímco jedni střeží hranici a loví podezřelé osoby, jiní pečlivě hlídají přehradu s pitnou vodou a další ve městě či na letišti se státní a cizineckou policií chytají možné teroristy.

Podle ředitele Krajského vojenského velitelství v Ostravě Jaroslava Hrabce jde o nácvik komplexního zajištění územní obrany. Se záložníky je zatím nadmíru spokojen.

Pod jeho velitelství v současné době patří 155 příslušníků Aktivní zálohy. Dalších 350 zájemců čeká na zařazení do služby. „Předpokládáme, že jednotky v našem kraji budeme rozšiřovat o dalších 80 až 90 míst,“ konstatoval.