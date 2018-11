Děti často sedí, nehýbou se a tloustnou. Ministerstva proto spojují síly

Málo pohybu v dětství dokáže způsobit rozsáhlé zdravotní problémy v dospělosti a stáří. Dokládají to také čísla. V posledních letech totiž markantně narostla onemocnění, jako je cukrovka druhého typu, kardiovaskulární onemocnění či obezita a další. Všechno souvisí s pasivním a nezdravým životním stylem.

Dalo by se říct, že se ministerstvo zdravotnictví řídí příslovím „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“.

Aspoň hodinu pohybu denně Z posledních výsledků největší výzkumné studie o životním stylu mladé generace (HBSC) vyplývá, že počet dětí trpících nadváhou nebo obezitou je od roku 1998 u chlapců téměř dva a půl krát vyšší, u dívek je výskyt nadváhy a obezity přibližně dvojnásobný. Negativní trendy ve výskytu nadváhy a obezity u dětí se u nás na rozdíl od zemí západní Evropy nedaří zastavit.

„Děti jsou základem pro prevenci a klíčovou cílovou skupinou. Návyky, které si vytváříme v mládí a během dospívání, nás pak provázejí celý život. Tak vysoké procento dětí s nedostatkem pohybové aktivity přináší problémy do budoucna, velmi často jsou spojené například s nadváhou,“ popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Ministerstvo školství vidí děti na tělocviku rozdělené na dvě skupiny. Velká skupinu žáku se hýbe jak v tělocviku, tak ještě odpoledne v klubech. Podle ministra Roberta Plagy je ale potřeba cílit na to, aby se rozpohybovala i ta druhá skupina. Ta, která je připojená na moderních technologiích a nesportuje ani povinně během hodin ve škole.

Děti se na tělocvik těší i se mu vyhýbají, to je potřeba změnit

„Dnešní výuka tělocviku je jiná než před skoro třiceti lety, když jsem vycházel základní školu já. Dnes je nabídka široká, pojetí je různé a důležitý je tělocvikář, který je schopný zavádět moderní přístupy do výuky. Jde tedy i o zvyšování kvality vyučujících, a to obecně. Neplatí to pouze pro tělocvik,“ říká ministr Robert Plaga.

Program Můj klub Ministerstvo školství letos podpořilo více než půl milionu dětí v celkem čtyřech tisícovkách klubů částkou blížící se miliardě korun. „Zájem o program Můj klub roste. V roce 2019 se registrovalo téměř šest tisíc klubů, které sdružují 712 tisíc dětí a mládeže. Ministerstvo školství je v následujícím roce připraveno rozdělit 1,4 miliardy korun,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.

Hodina pohybu navíc je další program, který probíhá ve školách a ve školních družinách.

„Na podzim tohoto roku byl tento program po dvouletém ověřování spuštěn a přihlásilo se do něj téměř 300 škol. Na rok 2019 už je ale přihlášených 900, což ve výsledku znamená zapojení až 50 tisíc dětí,“ doplnil náměstek ministra školství pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.



Stále existuje početná skupina žáků, kteří se těší, až vyběhnou z lavic na palubovku a protáhnou si nohy. Roste ale i počet těch, kteří se vymlouvají na chybějící úbor, po nemoci jsou měsíce a pohybu se jednoduše vyhýbají. Právě tuto skupinu je podle

Plagy potřeba změnit.

„Na pohyb má vliv rodinné zázemí i změna životního stylu, které v posledních letech čelíme. Jedna z cest, kterou se chceme vydat, je podpora sportování ne v povinné hodině, ale v rámci školních družin. Tam hledáme motivační účinek a budeme velmi rádi, když se to podaří,“ doplňuje ministr.

Mládež není ztracená, říkají žijící legendy

Dětem chybí impuls, tvrdí bývalý krasobruslař Tomáš Verner. Často podle svých slov slýchává, že je současná mládež ztracená, bez zájmu a neschopná se soustředit.

„Není to pravda. Stačí, když se vysvlečou z džín, vezmou sportovní oblečení a naženou se do tělocvičny. Pak se chovají stejně jako my před dvaceti lety. Jen potřebují vedení a nápad, aby pro ně byl ten sport atraktivní,“ říká Tomáš Verner a dodává, že je potřeba budovat vztah ke sportu. Hodiny tělocviku podle něj navíc nejsou vedené tak, jak by měly správně být.

Aktivity ministerstvem zdravotnictví a školství oceňuje také atletka Šárka Kašpárková, která se v rámci své práce stejně jako Tomáš Verner snaží děti motivovat ke sportu.

„Jsem ráda, že se ve sportu blýská na lepší časy a ministerstva mají konečně jasnou koncepci,“ zhodnotila situaci olympionička Šárka Kašpárková. „V podpoře pravidelného sportování dětí vidím velký potenciál, jak pro budoucí zdraví našeho celého národa, tak pro budoucnost českého vrcholového sportu,“ uzavírá krasobruslař Tomáš Verner.