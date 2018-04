Každý pátý Čech je důchodce, nejvíc seniorů potkáte v Hradci Králové a Písku

Zatímco v roce 2006 bylo v České republice okolo jednoho a půl milionu seniorů a tvořili necelých 15 procent populace, o deset let později se už přiblížili hranici dvou milionů. A tu na konci roku 2017 překonali.

Nejvíce obyvatel ve věku 65 a více let bydlí v Praze, ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

„Největší podíl tvoří senioři v obyvatelstvu kraje Královéhradeckého, nejvyšší zastoupení mají okresy Hradec Králové a Písek,“ doplnil Radek Havel z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu.



Vůbec minimální je zastoupení seniorů v okrese Praha-východ, kde je zároveň největší podíl dětí do 14 let. Také je tam nejnižší průměrný věk, který stejně jako v okrese Praha-západ nepřekročil 39 let.

Naopak nejstaršími okresy jsou Karlovy Vary a Klatovy, kde průměrný věk obyvatel dosahuje 43,5 roku. Celkový průměrný věk obyvatel České republiky činí 42,2 roku, což je o dvě desetiny více než v roce 2016.