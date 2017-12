ČSSZ změnila vedení, úřad dočasně povede Pavel Krejčí

Krejčí vystřídal náměstka ministerstva Petra Hejduka, kterého do funkce dosadila bývalá šéfka resortu Michaela Marksová (ČSSD). Němcová v ČSSZ zastavila také chystané organizační změny, které měly nastat od ledna.

Česká správa sociálního zabezpečení patří k největším úřadům v zemi. Spravuje záležitosti několika milionů lidí. Vyplácí starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, nemocenské či mateřské a ročně přes ni protečou stovky miliard korun. Spadá pod ni i lékařská posudková služba. ČSSZ je bez ředitele od července, kdy se její tehdejší šéf Jiří Biskup stal státním tajemníkem na ministerstvu práce. Konkurz na nového šéfa či šéfku se nyní opakuje. První pokus skončil bez výsledku, nikdo se nepřihlásil.

Němcová se chystá od ledna provést změny na ministerstvu, kde zruší dva z osmi postů náměstků. Jednotlivé sekce se pak přejmenují a odbory mezi nimi přeskupí. Úpravy už schválila vláda. Schválený materiál počítá i se zastavením organizačních změn v ČSSZ, které připravil právě náměstek Hejduk. Nové vedení ministerstva v podkladech pro vládu své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že chystaná proměna by představovala velký zásah do ČSSZ, takže by její fungování nebylo možné včas nastavit. Také řízení by prý bylo složitější.

Podle Hejduka smyslem úprav mělo být zjednodušení agendy a systému ČSSZ. Komunikace vedení v úřadu je roztříštěná, komplikovaná a neefektivní, řekl náměstek začátkem prosince poslancům sněmovního sociálního výboru. Od ledna měla mít správa původně tři pilíře - sekci s důchodovou agendou, metodickou sekci a sekci podpory řízení, kam by spadala právní a personální činnost, ekonomika i informační technologie. Zvlášť by pak byla lékařská posudková služba, která bojuje dlouhodobě s nedostatkem lékařů a nestíhá posudky vyřizovat.

S úpravou lékařské posudkové služby počítá i Babišova menšinová vláda. Ve svém programovém prohlášení uvedla, že provede změny, aby se zjednodušil postup posuzování, zkrátily lhůty a nastavila transparentní pravidla. Vyřizování dávek, u nichž rozhoduje zdravotní stav, by se mělo zrychlit, stojí v prohlášení. Kabinet nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu.

Krejčí pracuje ve správě sociálního zabezpečení od roku 1996. Začínal v ní jako účetní. Postupně se vypracoval. Od roku 2011 do letoška působil ve vedení v ústředí, a to v čele sekce sociálního pojištění. Od března je ředitelem brněnské pobočky ČSSZ. Krejčí maturoval v roce 1993 na strojnické průmyslovce v Brně, poté studoval brněnskou sociálně právní akademii a Masarykovu univerzitu.