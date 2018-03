ČSSD při jednání o vládě trvá na tom, aby jí Babiš dal a podepsal záruky

Zimola uvedl, že Babiš sám říká, že chce zlepšovat politickou kulturu a jednat férově. „Jistě by tedy neměl mít problém s podepsáním písemných garancí, které by takové jednání rámovaly. Pokud ano, musel bych se ptát, zda je myslí opravdu vážně,“ uvedl první místopředseda ČSSD.

„Na definici záruk pracujeme, měly by se týkat jak vlády, tak jednání v parlamentu,“ sdělil iDNES.cz Zimola.

Podle nového předsedy ČSSD Jana Hamáčka budou členové sociální demokracie případnou dohodu o koalici s ANO posuzovat i podle toho, jaké pojistky bude Babiš ochoten dát. „Žádná komplexní dohoda není v tuto chvíli na stole, pokud bude, posoudí ji celá členská základna, a to včetně případných pojistek,“ sdělil iDNES.cz Hamáček.

O tom, že sociální demokracie nehodlá připustit, aby většina zástupců ANO v případné koaliční vládě opakovaně přehlasovávala menšinu ministrů za ČSSD, řekli Hamáček se Zimolou vyjednavačům ANO ve středu. A i když s tím napoprvé u Babiše nepochodili, požadavek ČSSD trvá trvá.

„Pojistky by byly obvyklé. Dohadovací řízení, otázka postavení několika konkrétních zákonů, které mají zvláštní režim a které mají pro sociální demokracii svůj význam, nebo určitá pravidla projednávání zásadních změn v exekutivě, v otázce investic, v dotačním řízení, komunikaci s parlamentem,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřina Valachová.

Za předchozích koaličních vlád vypadala pojistka pro koaliční partnery tak, že aby byl návrh koaliční, musela pro něj ve vládě hlasovat polovina zástupců dané koaliční strany ve vládě.

„Vedení dostalo jasný mandát od delegátů sjezdu. Jednání mezi ČSSD a ANO se v tuto chvíli týkají výhradně programu,“ uvedl ve čtvrtek Hamáček. Sociální demokracie chce zabránit zvyšování spoluúčasti pacientů ve zdravotnictví či pokusům o privatizaci veřejných služeb. Mezi priority strany patří i sektorová daň, boj s lichvou a ekonomický rozvoj vyloučených lokalit v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

ANO chce podpisy poslanců ČSSD, Sobotka je proti koalici

Hnutí ANO bude chtít naopak od sociálních demokratů nějakou garanci, že její poslanci budou k vládě loajální. Nejspíš to, že každý by každý z poslanců ČSSD podepsal také koaliční smlouvu. Vychází to z toho, že v sociální demokracii jsou lidé, kteří nejsou spolupráci s ANO nakloněni.

K takovým patří i bývalý premiér Bohuslav Sobotka, který to zopakoval v rozhovoru pro čtvrteční Hospodářské noviny. „Zatím předpokládám, že na základě informací, které mám k dispozici, že budu na půdě strany hlasovat proti tomu, aby vstupovala do vlády s ANO. Pak se rozhodnu - i na základě referenda a v souladu se svým svědomím,“ řekl Sobotka.

Bývalá ministryně školství v Sobotkově vládě a nyní místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová to vidí jinak. „Pokud vnitrostranické referendum sociální demokracie rozhodne na základě vyjednaných podmínek o podpoře vlády, tak samozřejmě také my ji budeme podporovat. Je to projev demokracie a já si sama za sebe nedokážu představit, že bych ignorovala 20 tisíc sociálních demokratek a sociálních demokratů s ústavním odkazem na výhradu mého svědomí. To si myslím, že není fér,“ řekla iDNES.cz Valachová.

Referendum uvnitř strany a jeho výsledek vytvoří podle ní dostatečně silný tlak na jednoho každého poslance, aby si uvědomil svou odpovědnost vůči straně, která jej nominovala. Podpis koaliční smlouvy vidí jako normální. „Bylo to obvyklé už v minulých vládách,“ řekla Valachová.

„Tento způsob by ale možný, konečně jsem i já v roce 2013/2014 tehdy jako poslanec koaliční smlouvu podepisoval,“ uvedl první místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola.

„Až budeme mít na stole dojednané podmínky, máme se o čem bavit a stejně tak co se týče pojistek,“ uvedl poslanec ČSSD Antonín Staněk. „Samozřejmě referendum rozhodne a já to budu respektovat, i když mám velké otazníky,“ odvětila iDNES.cz poslankyně sociální demokracie Alena Gajdůšková.