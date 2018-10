Hamáček dostal důvěru. ČSSD má teď být levicovým rebelem ve vládě

„Chtěl jsem vědět, jestli je tandem životaschopný,“ řekl Zimola po jednání širšího vedení sociální demokracie,“



„Mělo by to být jen o mně. Nemyslím, že je čas, abychom hlasovali o jednotlivých členech vedení, na to máme sjezd,“ řekl ale už před jednáním Hamáček. Při jednání pak odmítl úvahy o odchodu ČSSD z vlády s hnutím ANO do opozice, byla by to podle něj sebevražda.

Straníkům pak řekl, že ČSSD musí být levicovým rebelem ve vládě pravicového oligarchy, čímž myslel šéfa ANO Andreje Babiše. Zdůraznil, že ČSSD je proevropská strana a nesmí k tomu hledat alternativy.

Statutární místopředseda strany a jeden z iniciátorů platformy Zachraňme ČSSD Jiří Zimola řekl, že uskupení je „černým svědomím sociální demokracie“. O to, aby platforma skončila, usiluje Hamáček a kritizuje ji i místopředseda Martin Netolický. Zimolovi neprošel návrh o to, aby všichni členové strany museli být přeregistrováni, aby se zjistilo, kolik jich je.

VIDEO: Vedení ČSSD na jednání v Hradci Králové hodnotí příčiny propadu ve volbách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zimola kritizoval Pocheho, Štěcha, opět mluvil o rekonstrukci vlády

Zimola na jednání širšího vedení ČSSD kritizoval některé sociální demokraty: europoslance Miroslava Pocheho, kterého prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí, a předsedu Senátu Milana Štěcha, který kritizoval vstup ČSSD do vlády.

To, že je sociální demokracie ve vládě, neznamená podle Zimoly, že musí být jako poslušný ratlík. Mluvil znovu i o rekonstrukci vlády. Zmínil nového ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministra kultury Antonína Staňka.

„Byl bych rád, aby všichni členové měli možnost zvolit si své vedení v přímé volbě. A konečně velmi důležitá věc je, že moji spolustraníci nadále podporují naši účast ve vládě. Současné říkáme, že jsme nebyli schopni dostát všem slibům a nevyužili jsme potenciál, který nám byl naší účastí ve vládě dán, bavíme se i o částečné rekonstrukci vlády ČSSD,“ řekl Zimola po úterním jednání platformy v Praze.

Za požadovanou rekonstrukcí vlády byla podle informací iDNES.cz právě snaha Zimoly dostat se do vlády, a to právě na post ministra kultury Staňka.

Hamáček je ale proti. „Tři měsíce po nástupu vlády není na pořadu dne, abychom diskutovali o rekonstrukci. Kladu si otázku, proč bychom to teď měli dělat. Zda za tím spíš nejsou osobní zájmy některých aktérů,“ řekl Hamáček v rozhovoru pro MF DNES. V pátek se za něho postavil hlasy všech přítomných členů poslanecký klub ČSSD a podpořilo ho také předsednictvo strany.

„Z jeho slov jsem pochopil, že vládu rekonstruovat nehodlá,“ řekl Zimola po sobotním jednání ústředního výkonného výboru ČSSD.



Před rozpadem tandemu Jan Hamáček Jiří Zimola varoval sociální demokraty prezident Miloš Zeman. „To, co by mohlo sociální demokracii poslat ke dnu je, kdyby se rozbil ten vedoucí tandem Hamáček Zimola. Samozřejmě, že každý z nich má trochu jiné názory, to je v demokracii obvyklé a koneckonců, kdyby měli úplně stejné názory, tak by ten tandem byl zbytečný,“ řekl Zeman ve čtvrtek večer v TV Barrandov.