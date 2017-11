Tlak regionů na vedení ČSSD sílí. Odstupte, žádá jižní Morava i Ostravsko

„Okresní výkonný výbor ČSSD Ostrava s politováním sleduje vývoj posledních dní, při němž ČSSD pod vedením Lubomíra Zaorálka, Milana Chovance a Bohuslava Sobotky přišla o více než polovinu voličů oproti roku 2013, a ztratila tak 35 poslaneckých mandátů. Za tento výsledek nese odpovědnost celé grémium ČSSD včetně krajských lídrů,“ popsal místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala důvody pro svolání mimořádného sjezdu strany.



Podle něj by se měl uskutečnit v co nejkratším možném termínu, který umožňují stanovy. „Na tomto sjezdu ČSSD Ostrava žádá, aby rezignovali všichni členové grémia ČSSD a bylo zvoleno nové silné vedení, které stranu spojí a dovede k lepšímu výsledku v komunálních volbách v roce 2018,“ doplnil Rykala.

Ostravský výkonný výbor se ve středu kvůli nařízené přeregistraci sešel poprvé po pětiměsíční pauze. Podle Rykaly se na usnesení shodlo všech 22 přítomných členů výboru.

Dejte funkce k dispozici, volá jižní Morava

Podobný vývoj mělo ve středu i jednání výkonného výboru jihomoravské ČSSD. Ten se usnesl na tom, že požaduje sjezd strany nejpozději do konce února a navrhuje odchod do opozice. A stejně jako ostravská ČSSD požaduje, aby vedení strany dalo na sjezdu funkce k dispozici.

Obdobné stanovisko už ostatně dříve zaujala také brněnská organizace ČSSD. Ta je však navíc i pro přímou volbu předsedy, zatímco krajská organizace nikoliv.

Vedení strany by podle předsedy jihomoravské ČSSD Romana Hanáka mělo dát funkce k dispozici a delegáti sjezdu rozhodnou, zda jim je ponechají, nebo zvolí vedení nové. Hanák uvedl, že zatím žádná konkrétní jména nepadala. K rezignaci vedení ČSSD vyzvala už v pondělí i pražská ČSSD.

Statutární místopředseda sociální demokracie Milan Chovanec ale už o víkendu ohlásil, že vedení strany na mimořádném sjezdu skončí.

„ČSSD ‚vyvraždila‘ názorové proudy a odstřihla se od voličů“

ČSSD v říjnových sněmovních volbách zaznamenala velký propad, když získala 7,27 procenta hlasů. Volby vyhrálo s velkým náskokem hnutí ANO před ODS a Piráty. Do Sněmovny se dostali ještě zástupci SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Nově zvolený jihomoravský poslanec a bývalý primátor Brna Roman Onderka (ČSSD) už dříve prohlásil, že strana doplatila na „vyvraždění“ mnoha názorových proudů, které na sebe vázaly další straníky a voliče. Jmenoval například bývalé hejtmany Jiřího Zimolu nebo Michala Haška a dosluhujícího poslance Jeronýma Tejce.

Právě ten letos v březnu kandidoval na sjezdu do vedení strany a navrhoval změnu, ale nebyl úspěšný. Proto odešel z volební kandidátky. Hanák i v souvislosti s možností návratu bývalého premiéra Jiřího Paroubka do strany uvedl, že by se sociální demokracie měla zaměřit spíše na nové lidi, než sázet na staré tváře.