Spíše proti. Hamáček straníky na Plzeňsku k vládnímu angažmá nepřesvědčil

Účastníci schůzky zdůrazňovali, že jakékoliv odhady poměru sil mezi zastánci a odpůrci účasti ČSSD ve vládě jsou nepřesné, protože rozhodovat budou všichni členové v referendu, které začíná v pondělí. Setkání se neúčastnil předseda krajské ČSSD a bývalý úřadující předseda strany Milan Chovanec, šéf plzeňské městské organizace a primátor Martin Zrzavecký či hejtman Josef Bernard. Bernard i Zrzavecký se už dříve opakovaně vyjádřili pro to, aby ČSSD zůstala v opozici.



Krajský výkonný výbor Plzeňského kraje už v dubnu odsouhlasil jednohlasně usnesení, že členové by neměli hlasovat pro vstup do vlády, řekl místopředseda krajské ČSSD Zdeněk Honz.

„Já osobně jsem pro to nevstoupit do vlády s (předsedou ANO) Andrejem Babišem. V uplynulých čtyřech letech jsem viděl jeho podrazy vůči naší straně. Uplynulá vláda byla velice úspěšná, naši ministři bohužel nedokázali komunikovat naše úspěchy a přivlastnil si je Andrej Babiš,“ uvedl Honz.

Podobně smýšlejí i bývalí poslanci ČSSD Igor Jakubčík a Václav Votava. „Mám osobní zkušenost, kterou máme s vládnutím. Měla by být i varováním pro léta příští. Je to otázka důvěry, a já tu důvěru prostě nemám,“ řekl na adresu předsedy ANO Votava. „Zažil jsem čtyři roky v Poslanecké sněmovně, to je člověk, se kterým se lze domluvit, ale nectí jakékoliv dohody. To je predátor, který si jde za svým,“ dodal k Babišovi Jakubčík.

Dnešní jednání bylo podle něj místy bouřlivé, ale přínosné. „Přesvědčené přesvědčili, nepřesvědčené nepřesvědčili. Většinově zaznělo jednoznačně ne,“ dodal o dnešním setkání s Hamáčkem a Zimolou Jakubčík. Nesouhlas se podle něj ozývá i z jeho domovské klatovské organizace. Hamáček se po jednání už nechtěl vyjadřovat, Zimola odmítl říci, zda na setkání převažovaly názory pro vstup do vlády, nebo proti.

Starosta městského obvodu Plzeň-Doubravka Michal Chalupný uvítal, že Hamáček a Zimola vysvětlili, jak bude vypadat stranické referendum, jak je zabezpečeno proti zmanipulování výsledků. Ocenil i to, že vedení ČSSD v tak důležité otázce přistoupilo k referendu, kde se mohou vyjádřit i řadoví členové, ne jen funkcionáři. Diskuse s šéfy strany ho ale ke změně názoru nepřesvědčila.

„Většinově jsme tady byli spíše skeptičtí. Já jsem názor nezměnil. Myslím si, že by měla být ve hře varianta tolerance vzniku vlády, ale nepodílet se na ní,“ řekl Chalupný. Podle něj je laciné uvádět za celý kraj stanovisko, zda region podporuje vstup do vlády, nebo ne. „To mluví funkcionáři, to nemluví členská základna, a ta bude mít konečné slovo,“ dodal Chalupný. I on ve svém okolí vnímá jednoznačně odmítavé názory spolustraníků na vstup do vlády.

Pro vstup do vlády se zatím vyslovili představitelé středočeské ČSSD, proti naopak zástupci Ústeckého kraje.