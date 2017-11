Špičky ČSSD řeší, jak po debaklu najít šéfa. Zájem připustil Zimola

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola nevyloučil, že by se mohl ucházet o funkci v čele ČSSD. Podmínil to zájmem členské základny. „Jsem schopen dát k dispozici veškeré své síly, ale nehodlám se vlamovat do zavřených dveří,“ řekl před jednáním předsednictva strany, která řeší, jak má strana postupovat po volebním propadáku.