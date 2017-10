Chystáme se do opozice, potvrdil volební lídr ČSSD Zaorálek

Volba předsedy Sněmovny podle Zaorálka dost souvisí s vládní koalicí. Zaorálek neřekl, zda by ČSSD podpořila do čela dolní komory nominanta vítězného hnutí ANO Radka Vondráčka, nebo kandidáta ODS Petra Fialu.

„Nemyslíme si, že by dosavadní vývoj nás mohl vést k přehodnocování pozice,“ odvětil ministr zahraničí Zaorálek na dotaz iDNES.cz, zda by postoj sociální demokracie k formování mohlo přehodnotit to, že se povolební jednání vyvíjejí tak, že by mohla vzniknout i vláda ANO opřená o strany z okraje politického spektra.

„Potvrdili jsme si, že program sociální demokracie a SPD je skutečně velmi odlišný,“ řekl Okamura. Potvrdil, že mu sociální demokracie řekla, že neuvažuje o podílu na vládní odpovědnosti. Zajímal se o to, jak se sociální demokracie postaví k tomu, že by SPD mohla mít místopředsedu Sněmovny.

Okamura řekl, že bude záležet na tom, jestli se podaří dokončit ustavující schůzi Sněmovny, která bude 20. listopadu. Pokud se to stane, může být podle něj ustavena i vláda Andreje Babiše doplněná o odborníky navržené prezidentem Milošem Zemanem. „A taková vláda může vládnout i bez důvěry, docela dlouho,“ upozornil Okamura. Andreji Babišovi se zatím nedaří sehnat koaliční partnery do většinové koalice.