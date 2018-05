Vstoupí ČSSD do vlády? Krajští lídři jsou spíše pro, zjistil průzkum MF DNES

Krajských představitelů se ptala, jaký názor mají na vstup do vlády s ANO oni sami a jak to podle nich dopadne v jejich krajích. Výsledek? Sedm krajů by mělo být spíše pro, dva proti a v pěti je to vyrovnané.



Závěr průzkumu mezi vedoucími představiteli samozřejmě neznamená, že stejně bude hlasovat téměř 18 tisíc členů strany. Před tím varuje i předseda ČSSD Jan Hamáček. „Nerozhodují předsedové, ale členská základna,“ říká Hamáček.

Výsledek nicméně ukazuje, že podpora vlády se částečně protíná s podporou, kterou před třemi měsíci vyjádřili delegáti na sjezdu ČSSD Hamáčkovi jako předsedovi.

Tam, kde volili jeho konkurenta Milana Chovance – v Plzeňském kraji, převažují odpůrci vstupu do vlády. Případně jsou zatím opatrní jako v Ústeckém kraji.



Více proměnných

Tam, kde byli členové strany rozdělení, jsou rozdělení i teď. Třeba v silném Moravskoslezském kraji. Tamní šéf Tomáš Hanzel byl podle některých sociálních demokratů původně proti vstupu do koalice. „Teď ale otáčí, mimo jiné i proto, že má slíbené křeslo místopředsedy ve Sněmovně,“ naznačuje jeden ze straníků a zmiňuje tím důležitý nástroj, který vedení strany při přesvědčování straníků má.

Kromě osobních setkání, která Hamáček tento týden absolvuje, jsou to i nabídky křesel. Ty mohou sehrát roli i v dalším rozděleném kraji, Praze, jejíž vlivný představitel Miroslav Poche je sice ke spojení s Babišem kritický, ale Hamáčka podporuje a má přislíbený post ministra zahraničí.

I když krajský šéf pražské ČSSD Petr Pavlík je v odhadech výsledku referenda opatrný. „Je v tom moc proměnných. Na jedné straně je Hamáček, na straně druhé tu všude běhá Dienstbier, Štěch a Zaorálek, kteří do toho šijou z druhé strany. Fakticky není jasné, k čemu se ti lidé přikloní,“ poznamenává Pavlík.

V jiném silném kraji, Středočeském, může Hamáček těžit z domácího prostředí. „Předpokládám, že většina členů bude pro. V této chvíli to vidím v poměru 65:35 ve prospěch účasti sociální demokracie v novém kabinetu,“ říká náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera.

Rozdělení sociální demokraté

A přes kritiku brněnských sociálních demokratů to má Hamáček nadějně rozehrané také v Jihomoravském kraji. Podle tamní šéfky Naděždy Křemečkové jsou členové rozděleni zhruba na třetiny – jedna je pro, druhá proti, třetí není rozhodnutá. „Příští pondělí máme zasedání předsednictva s okresními předsedy, tam padnou odpovědi,“ očekává Křemečková.

Důležitou oporu by Hamáček mohl najít v menších regionech, jako je Vysočina, Olomoucký nebo Liberecký kraj. „Často jezdím po kraji, absolvoval jsem řadu jednání v místních organizacích. Sedmdesát až osmdesát procent členů je pro vstup,“ uvádí krajský šéf ČSSD Jiří Zemánek.

V Jihočeském kraji bude hrát významnou roli dvojka ČSSD Jiří Zimola, který je ve vedení nejhlasitějším zastáncem vstupu ČSSD do vlády. „Jsem přesvědčena, že Jihočeský kraj bude hlasovat pro,“ říká hejtmanka Ivana Stráská. Ačkoliv­ i­ ona očekává vyrovnané hlasování. I­ v jejich kraji je výrazný odpůrce vstupu ČSSD do vlády, písecký poslanec Ondřej Veselý.

Referendum bude trvat do 14.­ června, o den později ČSSD vyhlásí výsledek.