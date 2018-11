Finanční průvan v centrálách levice. ČSSD čtvrtinu Lidového domu pronajme

Pronájem čtvrtiny stranické centrály Lidového domu, finanční strop na odměny, možné další propouštění a osekávání nákladů na volby do Evropského parlamentu. Tak hodlá ČSSD podle informací MF DNES reagovat na poslední volební neúspěchy, kvůli kterým do stranické pokladny přiteče mnohem méně peněz než v dřívějších letech.

Pro představu: ztráta dvanácti senátorských mandátů stranu ročně připraví o téměř jedenáct milionů korun. Každý ztracený senátor znamená o 900 tisíc korun méně. Do toho ČSSD přišla o osm zastupitelů na pražském magistrátu – to jsou další dva miliony dolů. A v čerstvé paměti ještě v ČSSD mají debakl ze sněmovních voleb v roce 2017.

Ztráta 35 poslaneckých křesel připravila stranu o 32 milionů korun ročně. Do toho stát straně proplatil také výrazně méně za kampaň: zatímco po sněmovních volbách v roce 2013 do ČSSD přiteklo přes 101 milionů korun, o čtyři roky později už to bylo jen necelých 37 milionů.

Mnohem větší téma než Zimola

„Finance byly velkým tématem posledního politického grémia teď v pátek. Jednali jsme o tom mnohem déle než o rezignaci kolegy Zimoly,“ přiznává místopředseda ČSSD Martin Netolický.

„Mluvili jsme o stropu na odměňování pro stranické zaměstnance. Zčásti to zasáhne provoz Lidového domu a zčásti pak i jednotlivé kraje, které se budou muset rozhodnout, zda chtějí určitý počet zaměstnanců s tím, že částka na ně bude vykrývat jen částečné úvazky, nebo zda budou chtít jednoho dobře placeného manažera,“ doplňuje Netolický.

Strana bude muset šetřit také v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, nepřímo to připustil finanční ředitel ČSSD Martin Starec, když MF DNES sdělil, že úspory budou „v provozní i volební části rozpočtu“.

Strašákem pro ČSSD zůstává také spor s potomky advokáta Zdeňka Altnera, který před lety straně vysoudil Lidový dům. ČSSD se proti rozsudku, podle něhož měla již zesnulému Altnerovi uhradit 338 milionů korun, odvolala, kauza teď stojí před Nejvyšším soudem.

„Úvěr máme připravený a můžeme ho čerpat. Ale rozhodně nezastírám, že by to pro stranu byl velký problém,“ přiznává předseda ČSSD Jan Hamáček.

V ČSSD kvůli ztrátě, která za poslední rok činila skoro 40 milionů korun, zaznívaly nápady i prodat některé z lukrativních stranických nemovitostí. Kromě Lidového domu by se mohlo jednat třeba o královéhradecký kulturní dům Střelnice. Nic takového však teď podle Hamáčka nepřipadá v úvahu. Strana by spíš měla zapracovat na lepším pronájmu svých budov.

„O rozpočtu na příští rok samozřejmě teď hodně diskutujeme. S návrhy řešení situace chci seznámit předsednictvo strany 30. listopadu,“ říká Hamáček.

„20 tisíc musí stačit, soudruhu“

Učit se výhodněji pronajímat stranický majetek musí také další levicová strana, která v posledních volbách propadla - komunisté. Těm pomáhá, že z dob minulého režimu zdědili sídla ve městech po celé republice. A teď v KSČM projednávají konsolidační plán, podle něhož by mimo jiné straničtí funkcionáři měli zvážit, ve kterých dnech budou úřadovat. A ve zbytku týdne dát stranické prostory k pronájmu.

Také komunisté nejspíš budou šetřit v kampani pro eurovolby. Uskromnit se však museli už letos.

„Třeba našemu kandidátovi do Senátu na Domažlicku Josefu Švarcberkovi dali z centrály 20 tisíc a řekli mu, že mu to musí stačit. Konkurenti přitom měli řádově víc,“ říká šéf komunistické buňky Plzeň-sever Richard Pokorný.

„Zvažuje se také navýšení členských příspěvků o 10 korun měsíčně. Může to pomoci, ale radši bych viděl, kdyby třeba předseda strany, který bere 150 tisíc měsíčně, řekl, že měsíčně dá do kasy 50 tisíc,“ dodává Pokorný, který je kritikem předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.

„Pan Pokorný může navrhovat cokoli, ale rozhodují kolektivní orgány strany. Přispět může každý formou daru. Co dělám se svými zdaněnými penězi, je moje věc,“ reaguje Filip.