Nejde nám o ministerské posty, teď musíme vzkřísit ČSSD, říká Zimola

Poprvé jste jednal se šéfem ANO Andrejem Babišem o možné vládě. Jaký z toho máte dojem?

Dobrý. Neprobírali jsme žádné obecnosti, ale konkrétní věci. Bavili jsme se o devíti oblastech, ve kterých chceme probrat průnik programových priorit. Máme jasná levicová témata, pan Babiš má také svá témata a my teď chceme, aby si sedli odborníci z naší strany a ANO a bavili jsme se, co je možné.



U kterých témat vidíte už teď, že budou největší spory?

To je zatím předčasné, ale bezesporu se ANO vyjadřuje hodně odmítavě k sektorové dani, k navýšení daně právnických osob nebo třeba k progresivní dani. O těchto tématech asi budeme diskutovat déle.

Bavili jste se s Andrejem Babišem o tom, že vaši vládu by rozhodně neměla podporovat SPD?

Přišla na to řeč. Na dotaz, jak si představujeme uspořádání, jsme řekli, že je pro nás přijatelná varianta bývalého vládního půdorysu s KDU-ČSL, a naopak nepřijatelná varianta je s hnutím pana Okamury.

Jednání si pochvalujete, jaký je vůbec váš vztah s Babišem?

V podstatě se neznáme. Hovořili jsme spolu dvakrát třikrát v životě.

Ono se říká, že jste v ANO celkem oblíbený.

Vidíte, přitom to byli právě lidé z hnutí ANO, kteří vyvolali koaliční roztržku v Jihočeském kraji.

Jak byste reagoval, kdyby vám Babiš nabídl post ministra?

Andrej Babiš mi ještě žádný takový post nenabídl. A pokud by začal nabízet jakékoli posty pro kohokoli, muselo by to být součástí celého balíku podmínek. Rozhodně se nikdo z nás nenechá koupit za ministerský post. Mou ambicí kandidovat do vedení ČSSD v žádném případě nebylo budovat si můstek na ministerstvo. Teď musíme vzkřísit ČSSD, a to vyžaduje spoustu práce.



Už jsem slyšel úvahy, že Jan Hamáček je krizový manažer a vy ten, který si teď prožívá restart a za rok se může stát předsedou. Máte takové ambice?

Jeden můj kolega říkal: Nikdy nebudu předsedou sociální demokracie. Nikdy.