Interpolu nově šéfuje Jihokorejec, jeho předchůdce vyšetřují kvůli korupci

Kim Čong-jang byl v čele mezinárodní policejní organizace od rezignace svého předchůdce Meng Chung-weje. Ten je od letošního října vyšetřován čínskými úřady kvůli podezření z korupčního jednání. Kim Čong-jang byl zvolen v tajném hlasování na dva roky, tedy na období do konce původního Mengova mandátu. Podporují ho například Spojené státy.

Protikandidát Alexandr Prokupčuk nebyl zvolen nejspíše kvůli obavám z ruského vlivu. Kreml by organizaci mohl zneužít k pronásledování odpůrců Putinova režimu.

Listu The Guardian se k tomu vyjádřil například Michail Chodorkovskij, zakladatel nadace Otevřené Rusko. Proti jeho kandidatuře byli i někteří američtí senátoři, kteří vyzvali delegáty členských zemí Interpolu, aby Prokopčukovu kandidaturu zamítli.

Vyjádření na Twitteru Interpolu:

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf