Německo má po letech odškodnit oběti zvrhlé Kolonie, na plán má dva týdny

Že je Německo také odpovědné za to, co Schäfer v Chile prováděl, přiznal už v roce 2016 tehdejší ministr zahraničí a nynější prezident Frank-Walter Steinmeier. Ten veřejnosti zpřístupnil dvacet let staré vládní záznamy o sektě, která se do historie zapsala jako Colonia Dignidad (Kolonie důstojnosti).

Tehdejší německý prezident Joachim Gauck také při návštěvě jihoamerické země dlouhodobé mlčení svého národa k Schäferovým zločinům odsoudil, případný podíl Německa na financování fondu pro odškodnění postižených či na výstavbě památníku však komentovat nechtěl.



Ledy se začaly hýbat loni v červnu, kdy se němečtí poslanci napříč politickým spektrem shodli na rezoluci, která dala vládě rok na to, aby přišla s konkrétním plánem, jak bude postupovat při vyšetřování hrůz v Kolonii, jak bude vypadat památník obětem sekty a jak pomůže přeživším a rodinám obětí. Informovala o tom německá stanice Deutsche Welle.



Do Chile se proto v dubnu podle Spiegelu vydala vyšetřovací komise, složená ze zástupců německého ministerstva zahraničí, ministerstva spravedlnosti a vestfálských prokurátorů, aby při rozhovorech s oběťmi sekty i místními kriminalisty nasbírala další důkazy.



Lhůta vládě vyprší už 30. června. „Poté, co německá vláda uznala, že také nese morální odpovědnost, je třeba slova doprovodit činy. Bundestag vyvíjí tlak (na vládu) ze všech stran. Chceme do konce měsíce vidět plán pomoci,“ uvedl křesťanský demokrat Michael Brand.

Poslankyně Zelených Renate Künastová pak dodává, že parlamentní komise ustavená speciálně kvůli Kolonii chce přijít s různými návrhy a pak se rozhodnout. „Musíme to dát do rozpočtu pro rok 2019 a čas letí,“ upozorňuje.



Na to, aby Německo skutečně přikročilo k akci, tlačí i Chilanka Myrna Troncosová. V Schäferově osadě přišla o bratra, kterého tam v roce 1974 coby příznivce chilského prezidenta Salvadora Allendeho poslal Pinochetův režim. „Je to obrovská bolest. Pro mě je neskutečně důležité zjistit, jaký byl jeho osud a jak a kde zemřel, abych měla kde truchlit,“ líčí žena, která v Německu zastupuje i další rodiny obětí.

V Kolonii se stovkami obyvatel se mluvilo výhradně německy, osadníci nosili tradiční šaty německých venkovanů a podle svědků osada připomínala německou vesnici třicátých let.

Brzy se však z nabízeného ráje na Zemi stalo peklo. Schäfer v osadě odebíral děti rodičům, sexuálně je zneužíval a každou neposlušnost krutě trestal. Své ovečky nutil k tvrdé práci a farma se také stala mučírnou politických vězňů Pinochetova režimu (Podrobnosti o tomto kultu naleznete v článku Německý pederast zřídil v Chile kolonii hrůzy, z osadníků udělal roboty).

V 90. letech kolonie změnila název na Villa Baviera (Bavorská vesnice) a přestože v ní stále žijí desítky Schäferových souvěrců, je tam i hotel a rekreační centrum. Ani to se příbuzným obětí nelíbí.

„Teď je Colonia Dignidad místem pro turisty, historie se tam vůbec neřeší. To je strašná bolest. Chci, aby obě vlády pomohly uzavřít tuto turistickou oblast a zabránily tomu, aby se tam pořádaly další večírky. Místo toho by se z osady měl stát památník,“ míní Troncosová.