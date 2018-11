Komentátor CNN dostal výpověď. Podle kritiků volal po zničení Izraele

„Marc Lamont Hill už nemá smlouvu se CNN,“ uvedl v krátkém prohlášení mluvčí americké televizní stanice. O Hillově propuštění informoval už zpravodajský web Mediaite.

Hill komentoval izraelsko-palestinský konflikt na schůzce v OSN ve středu. Řekl, že „musíme hájit a propagovat nenásilí“, doplnil ale, že nelze „Palestince hanit za jejich odpor a za to, že odmítají nic nedělat, když stojí tváří v tvář násilí ze strany (izraelského) státu a etnickému násilí“.

Hill také volal po „osvobození Palestiny od řeky po moře“.

Kritici okamžitě Hilla odsoudili s tím, že volá po zničení Izraele. Hill se následně na twitteru proti kritice ohradil. „Nepodporuji antisemitismus, vraždění Židů, ani nic jiného, co se mému projevu připisuje. Svůj život jsem strávil tím, že jsem se takové věci snažil měnit,“ napsal.

V dalším tweetu pak uvedl, že slova „od řeky po moře“ nebyla výzvou k destrukci Izraele, ale voláním po spravedlnosti, jak v Izraeli, tak na Západním břehu Jordánu a v Gaze. „Projev byl velmi jasný a podrobně tyto věci vysvětlil. Jakkoliv dlouhá debata nezmění, co jsem ve skutečnosti řekl a co jsem tím myslel,“ uvedl Hill.

Není to přitom poprvé, co se tento levicový komentátor stal terčem kritiky. V říjnu 2016 se objevila fotografie, na které je Hill s antisemitou a lídrem černošského muslimského hnutí Nation of Islam Louisem Farrakhanem. Hill tehdy řekl, že s Farrakhanem v řadě věcí nesouhlasí a doplnil, že spolu hovořili o antisemitismu a sexuálních menšinách. Na twitteru Hill tehdy zdůraznil, že si „nenechá mluvit do toho, s kým smí mluvit“.