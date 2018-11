Dostaňte migraci pod kontrolu, zbrzdíte tím populisty, radí Clintonová Evropě

„Myslím, že Evropa musí migraci dostat pod kontrolu, protože právě ta ten oheň zažehla,“ řekla bývalá americká ministryně zahraničí Clintonová britskému deníku The Guardian o vzestupu zejména pravicového populismu v Evropě a na americkém kontinentu.

„Nemám žádných pochyb o tom, že brexit byl hlavně o imigraci... imigrace tomu výrazně pomohla. Také si myslím, že je důvodem, proč se maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi podařilo konsolidovat moc. Zavřel hranice a jevil se jako obránce maďarské společnosti a kultury,“ pokračovala Clintonová.



V rozhovoru mimo to vyjádřila obdiv k německé kancléřce Angele Merkelové za její „soucitný“ přístup k přistěhovalcům, zároveň ale podle ní lze říci, že Evropa „si své odpracovala“. Země starého kontinentu prý musí dát jasně najevo, že nebudou schopny nadále poskytovat útočiště a podporu. „Protože pokud se nevypořádáme s otázkou migrace, bude nadále vzbuzovat velké vášně,“ dodala.

Interview s Clintonovou bylo součástí série rozhovorů The Guardian se středo-levicovými politiky prováděných ve snaze „lépe pochopit, proč jejich politický styl zdánlivě selhává“. I další dva zpovídaní a to bývalí premiéři Británie a Itálie Tony Blair a Matteo Renzi se shodli, že migrace představuje pro politiky jejich ražení problém.



Clintonová také vyzvala politické subjekty, které soupeří s pravicovými populisty, aby nezanedbávaly otázky týkající se rasy a identity občanů.

„Ve vzduchu je určité napětí, ohledně toho, po čem lidé touží. Úplně tomu nerozumím, myslím, že je to spíš otázka psychologie než politiky. Jasně, svoboda je náročná. Je těžké každý den vstát z postele, brát za sebe zodpovědnost a snažit se činit všechna ta rozhodnutí,“ uvedla s tím, že „síla se dnes zdá být velmi atraktivní“. „A lidé si neuvědomují dostatečně, kam to může zajít. Nikdo to dostatečně nepřipomíná,“ dodala.