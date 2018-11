Podvody v ČKD připravily stát o 850 milionů korun, říkají odposlechy

Případ, ve kterém je mezi obviněnými i miliardář a bývalý majitel hokejové Sparty Petr Speychal, se týká obřích daňových podvodů kolem strojírenské firmy ČKD Praha DIZ. Podle policie vznikla státu škoda téměř 850 milionů korun a podvody se údajně týkaly i dodávek materiálu na stavbu pražského tunelu Blanka.

Detektivové své konstrukce dokládají mimo jiné odposlechy mezi někdejším majitelem ČKD Speychalem a jeho pravou rukou Petrem Gregorem.

Gregor byl muž, který – jak poznamenává státní zástupce – měl v rámci lidí kolem strojírenské firmy výsadní postavení. Například mohl nakládat se Speychalovým osobním bankovním kontem, a ačkoli nebyl zaměstnancem žádné z jeho firem, pobíral od podnikatele plat.

Točit peníze

V říjnu 2013, tedy před pěti lety, zaznamenaly policejní odposlechy telefonát Gregora Speychalovi, ve kterém Gregor žádá o svolení, „aby mohl začít točit peníze“. Speychal mu odpovídá, že „ano, pokud nějaké jsou“. Gregor končí telefonát slovy, že peníze jsou, „ale bude to trvat tak měsíc, než se dostanou zpět“. Vyšetřovatelé z toho dovozují, že Speychal tím dával pokyny k „vyprání“ peněz.

O tom, že Speychal a spol. měli v úmyslu podvádět s daněmi, je utvrdil hovor, který se odehrál v srpnu 2014. Gregor v něm Speychala informuje o zaúčtování jedné z faktur a dodává, že „by se dala nějak využít, protože je tam velké DPH“.

Odposlechy, respektive záznamy esemesek, dokládají policii i to, jakým způsobem měl Speychal „vyčištěné“ peníze přebírat. V SMS z února 2014 Speychal píše dalšímu obviněnému muži Janu Kutišovi, aby „mu dal 200 do obálky HH“. Co konkrétně tato zkratka znamená, zřejmě policisté nerozšifrovali, ale domýšlejí se, že šlo o předání peněz.

Kutiš podle vyšetřovatelů fungoval jako výběrčí. Z bankovních kont společností, které podle vyšetřovatelů sloužily k praní peněz, vybíral ve velkém hotovost.

Síť firem, jež podle detektivů sloužily k podvodům a praní peněz, mohla fungovat jen díky desítkám nastrčených jednatelů těchto společností, takzvaných bílých koní. V červnu se kvůli tomu případ ČKD rozdělil. Vyšetřovatelé v jeho nové větvi obvinili právě pětatřicet nastrčených manažerů firem.

Také o nich se v odposleších mluví, i když ne příliš obdivně. Advokát Pavel Kačírek, který fiktivní jednatele do firem podle policie obstarával, si v odposleších stěžuje, že problematiku „totálních koní“ nemají na Sychrově (v sídle firem kolem ČKD, pozn. red.) komplexně řešenou a bílé koně z Havlíčkova Brodu označuje jako „havlíčkobrodskou zoo“.

Přímý důkaz chybí

Přestože Nejvyšší státní zastupitelství Speychalovu stížnost proti obvinění odmítlo, dalo miliardáři do budoucna velkou naději, že k tomu může časem dojít. Státní zástupce Pavel Bernát totiž konstatoval, že policie nemá proti podnikateli žádný přímý důkaz, a pokud chce případ udržet pohromadě včetně jeho největší postavy, bude muset takový důkaz předložit.



„Stížnostní orgán zdůrazňuje, že u obviněného Petra Speychala vzhledem k dosavadní absenci přímých a jednoznačných důkazů bude zapotřebí v dalším průběhu trestního řízení skutkový děj vztahující se k jeho působení v dané trestní věci více objektivizovat a teprve na základě upřesnění stávajících důkazů nebo získání důkazů nových v tomto řízení postupovat a rozhodovat,“ uvedl Bernát.

Pro detektivy, kteří na kauze kolem ČKD Praha DIZ pracovali přes pět let, jde o velkou ránu. Na roli Petra Speychala jako hlavní postavy stojí celý případ. Jak již bylo řečeno, někdejším vysoce postaveným manažerům ČKD Musilovi a Kleckerovi Nejvyšší státní zastupitelství obvinění zrušilo, a pokud by z obvinění časem vyklouzl i Speychal, což návladní Bernát naznačuje, mohla by se jejich konstrukce zbortit téměř celá.

Podezření na daňové podvody kolem strojírenské firmy ČKD Praha DIZ měla policie už od roku 2012. O dva roky později provedla pražská hospodářská kriminálka v případu první razii. Nikoho však neobvinila. Začala však skupinu manažerů a dalších lidí kolem někdejšího majitele ČKD Petra Speychala odposlouchávat.

Bývalého majitele hokejové Sparty Speychala a dalších jednadvacet lidí obvinila nakonec po téměř pěti letech až letos v dubnu. Celková škoda na daních činí podle nich přes tři čtvrtě miliardy korun a více než 600 milionů skupina kolem Speychala vybrala v hotovosti.

K podvodům údajně sloužily takzvané faktoringové firmy sídlící v zahraničí, které skupují krátkodobé pohledávky, a síť desítek nastrčených jednatelů společností, takzvaných bílých koní. Celkem pětatřicet z nich detektivové obvinili v červnu v samostatném případu.

V říjnu zrušilo Nejvyšší státní zastupitelství stíhání dvojice obviněných bývalých manažerů ČKD – Jana Musila a Tomáše Kleckera. Zbylé stížnosti proti stíhání – včetně té Speychalovy – zamítlo.