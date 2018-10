Cizinci se do Česka stěhují i s dětmi. Těm ve škole nově pomůže tlumočník

Cizinci se za prací stěhují někdy i s celou rodinou. Jejich děti poté nastoupí do školy, ale s češtinou se mnohdy setkávají úplně poprvé. Z tohoto důvodu ministerstvo školství od září zavedlo možnost zažádat si bezplatně o služby tlumočníka. „Podpora je určena pedagogům, kteří se potřebují dorozumět s žákem cizincem, předat mu nebo jeho rodičům potřebné informace o škole, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání v Česku,“ vysvětluje ministerstvo.

Zahraniční posila ve Škodovce

Tato novinka se může hodit například v Mladé Boleslavi, kde v automobilce Škoda a jejích dodavatelských firmách často pracují Slováci, Poláci, Ukrajinci a v poslední době i posily ze vzdálenějších zemí jako Čína, Kazachstán či Mongolsko.

Mladoboleslavský náměstek primátora pro školství Daniel Marek (STAN) odhaduje, že ze 40 tisíc trvalých obyvatel je ve městě 15 tisíc z ciziny. „Postupně s tím stoupá i počet zahraničních žáků, které musí přijímat naše školy,“ říká Marek. Cizinci mají právo chodit ve městě do jakékoliv školy, nejvíce jich je v 8. základní škole, protože je spádová pro Severní sídliště, kde žijí pracovníci automobilky.

Děti v běžné dopolední výuce absolvují místo obvyklých hodin českého jazyka speciální výuku češtiny. O zařazení do této výuky v konkrétních případech rozhoduje pedagogicko-psychologická poradna. Jenže to podle učitelů nestačí. V hodinách proto používají učitelky i speciální metody výuky, třeba formou pojmenování českými výrazy toho, co děti vidí na obrázcích. „A když učitelé žákům zadají hromadnou práci, což se běžně dělá, snaží se v tu dobu věnovat těmto cizincům. Je to samozřejmě náročná práce navíc,“ povzdechla si zástupkyně ředitelky zmíněné základní školy Zdeňka Michalcová.

S větším množstvím cizojazyčně mluvících dětí má své zkušenosti i třeba městská část Praha-Libuš, kde žije velká vietnamská komunita. V místní Základní škole Meteorologická díky dlouholeté praxi už vědí, jak děti do českého školského systému začlenit. „Teď však řešíme děti ve školce. Máme silný ročník vietnamských dětí, které mají tendence spolu komunikovat v rodném jazyce. To jim samozřejmě nemůžeme zakázat, ale zároveň je chceme naučit česky,“ říká starosta této části Jiří Koubek (TOP 09).

Průvodce prvními dny ve škole

Nově přistěhovalé děti ze zahraničí se ze začátku nepotýkají jen s neznalostí češtiny. Musejí si zvyknout na nové prostředí i odlišnou kulturu. Obzvlášť, když přicházejí do vyšších ročníků, kde mají problém chápat probíranou látku.

S tím by jim nově od tohoto školního roku měl vedle tlumočníků pomoci ještě takzvaný adaptační koordinátor. V praxi to pro děti bude takový průvodce, který jim po dobu prvních dvou týdnů výuky pomůže se začleňováním do třídního kolektivu.

„Pomůže s překonáváním kulturního šoku či nežádoucích stereotypů. Nápomocen bude i při seznamování se školními povinnostmi, zvyklostmi a životním stylem,“ doplnil tiskový odbor ministerstva.

Do budoucna lze očekávat, že cizinců v českých školách bude přibývat. Třeba právě firma Škoda v Mladé Boleslavi chce přivést dalších 3 500 zaměstnanců. Zčásti to mají být cizinci. Do města by jich přitom mělo přicházet co nejvíce s rodinami, a to včetně dětí.