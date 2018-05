Randák odstavení šéfa rozvědky schvaluje, Bublana důvody nepřesvědčily

Ve středu se vláda Andreje Babiše odhodlala k další významné personální výměně v bezpečnostních složkách. Po řediteli GIBS Michalu Murínovi, kterého zprostil funkce sám Babiš, byl na popud ministra vnitra Lubomíra Metnara odstaven z funkce šéf Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Jiří Šašek.

Metnar ve čtvrtek na tiskové konferenci vysvětlil, že kontroly hospodaření v civilní rozvědce předběžně ukázaly, že se mezi lety 2015 až 2017 opakovaně porušovaly vnitřní předpisy. Avšak zatím jde pouze o podezření. Konkrétní informace prý nezná ani ministr.

Nesrovnalosti jsou údajně ohledně nákupu odposlouchávací techniky za 200 milionů korun. Věc šetřila vnitřní inspekce tajné služby. „Nešlo to dále odkládat. Uplynula poměrně dlouhá doba od začátku kontroly. S touto dobou nejsem spokojený,“ řekl Metnar, proč Šaška dočasně funkce zprostil.

Bývalý šéf ÚZSI Karel Randák se domnívá, že ministr zvolil jedinou možnou variantu, jak se vypořádat s problémy v civilní rozvědce.

„Vezměte si situaci, ve které ministr je. Vyčítá se mu, že udělal něco, na co nemá právo, respektive že by to dělat neměl, protože je v demisi. Na druhé straně kdyby to neudělal, tak by se dopustil trestného činu,“ řekl iDNES.cz Randák s tím, že ve chvíli, kdy je podezření ze spáchání trestného činu, musí nadřízený konat.

Metnar se proto podle něj nemohl zachovat jinak. Randáka zaskočila reakce veřejnosti a médií, jež pozorují v celé věci politický kontext. Připomněl svůj vyhazov z rozvědky ze září 2006. Tehdy ho odvolal ministr v demisi Ivan Langer kvůli spekulaci, že se bude ÚZSI slučovat s Bezpečnostní informační službou.

„ÚZSI není žádná silová složka. Pokud z ní neuděláte to, co z ní udělal ministr Chovanec, tak to není silová složka. Je to rozvědka, která působí v zahraničí a která se na vnitrostranické a vnitrostátní tanečky vůbec nedá využít. Pokud je tam ředitel, který to nedovolí,“ míní Randák. Redakce iDNES.cz oslovila i bývalého ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), k aktuálnímu dění se však dosud nevyjádřil.

Metnarovy důvody mě nepřesvědčily, říká Bublan

Naopak Randákův předchůdce v čele ÚZSI František Bublan a nynější senátor za ČSSD si myslí, že vláda v demisi personální změny dělat nemá. Bublan pro iDNES.cz řekl, že důvody pro Šaškovo zproštění funkce samozřejmě nezná, ale jeho pochyby čtvrteční Metnarovo prohlášení nerozptýlilo.

„Z vyjádření pana ministra jsem nenabyl dojmu, že je to nějak závažné a že za to ředitel opravdu může, nebo je obětí nějakých podvodů,“ sdělil Bublan. „Ono to samozřejmě vyvolává otazníky, jestli to není pouze účelovost,“ dodal s tím, že takový krok v současné situaci vzbuzuje akorát nejistotu a nervozitu.

Podle Bublana se klidně může ukázat, že zproštění funkce bylo oprávněné. První Babišův kabinet by měl zanedlouho skončit, resort má převzít sociální demokracie, což znamená i konec Metnara ve funkci. „Tím spíš mohl ministr počkat a předat to svému nástupci i s nějakým podkladem. A ten ať potom koná,“ myslí si Bublan.

Metnar vysvětlil, že Šaška odstavit musel, poněvadž na vyšetřování údajných nesrovnalostí se podílí inspekce ÚZSI, kterou by mohl jako ředitel ovlivnit. Exšéf tajné služby Bublan s tím však úplně nesouhlasí, vnitřní inspekce je podle něj v rámci úřadu poměrně nezávislá. „Nějaké ovlivňování ze strany ředitele by nemělo nastat,“ uvedl. Nákupy se podle něj řídí zvláštními předpisy. Že by se nenašly věci nakoupené za 200 milionů, si podle něj lze představit pouze těžko.

Chystá se mimořádná schůze ve Sněmovně

Odstavení Šaška kritizují zejména opoziční politici. Piráti v tom vidí další čistku vlády v demisi. „Šašek byl u rozvědky od roku 2006 a v jejím vedení od roku 2014. Nyní je podobně jako ředitel GIBS Michal Murín odvolán kvůli ‚špatnému hospodaření‘. Celá záležitost vyvolává otázku, zda odvolání nebylo čistě účelové. Novým Šaškovým nástupcem má být Radek Musílek, který se stal náměstkem ÚZSI v únoru letošního roku,“ uvedl poslanec Lukáš Kovařík.

Upozornil, že Musílek vyvolává kontroverze, protože se coby operativec tajných služeb v minulosti věnoval kauze Unipetrol, se kterou je spojený premiér v demisi Andrej Babiš. Právě Piráti s TOP 09 chtějí iniciovat svolání mimořádné schůze Sněmovny, aby vláda vysvětlila své kroky.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek uvedl, že se hnutí ANO chová pokrytecky. „V případě vysoko postaveného státního úředníka platí presumpce viny. U premiéra stejné vlády je obvinění OK?“ připomněl Bělobrádek Babišovo obvinění v kauze Čapí hnízdo.

ÚZSI v minulosti Babiš obviňoval z toho, že se podílela na jeho odposlouchávání. Záznamy pak zveřejňoval twitterový účet Skupina Šuman.