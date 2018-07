Rusové odhalili dva české rozvědčíky, mohli je navést na kontakty i místa

Oba zpravodajci se tedy museli vrátit do Česka. Běžná poučka říká, že odhalené špiony by měl ÚZSI přesunout na vhodnou pozici v ústraní. Hlavně však měla zabránit tomu, aby došlo k dalším odhalením jejich kontaktů. To se však nestalo.

„Navštěvovali dál chráněné budovy rozvědky na území Česka. Tudíž panuje obava, že pokud je někdo sledoval, může mít dokonalý přehled o tom, kdo působí na odboru rozvědky zaměřeném na Rusy,“ uvedl zdroj MF DNES. Zmíněný incident se odehrál ještě před příchodem ředitele Jiřího Šaška, který byl kvůli šetření hospodaření postaven mimo službu.



Součástí stávajícího vyšetřování však tento případ není. „Kontrola hospodaření ÚZSI se týká posledních let v návaznosti na nesrovnalosti s nakládáním s finančními prostředky. Nemám informace, že by v této souvislosti bylo prověřováno něco dalšího. O případu odkrytí příslušníků nemám žádné informace,“ uvedl exministr vnitra Lubomír Metnar (dnes ministr obrany, pozn. red.), za jehož vedení rozvědka začala své hospodaření vyšetřovat.

Kontrola rozvědky

Práce vnitřní inspekce a státního zastupitelství by měla podle Metnarova odhadu skončit v polovině července. Pak dojde k rozhodnutí, jestli za podezřelé přesuny peněz z ÚZSI bude někdo obviněn. Podle šéfa poslanecké komise, která ÚZSI kontroluje, Pavla Blažka z ODS, se vyšetřování týká také takzvané aféry Šuman. „Vyšetřují se jednak majetkové věci a pak se vyšetřuje to, že ÚZSI mohl být zneužit proti Babišovi. To je pravda. V médiích se psalo o majetkových věcech, ale šetří se obojí,“ řekl Blažek serveru iRozhlas.

ÚZSI v současné době vede náměstek Radek Musílek – muž, který je označován za člověka loajálního k předsedovi vlády Andreji Babišovi. Ani v případě, že vyšetřování skončí očištěním rozvědčíků, se zřejmě na ředitelský post nevrátí Jiří Šašek. A tak se v kuloárech spekuluje o možném nástupci. Několikrát již zaznělo jméno Miroslava Tomana. Ten působil dříve jako náměstek ÚZSI, poté pracoval jako diplomat v Afghánistánu a na Balkáně. Také za jeho éry však rozvědka udělala několik podezřelých nákupů, především nemovitostí. Inspekce ale před čtyřmi lety vyšetřování uzavřela, aniž byl kdokoli obviněn.

Civilní rozvědka není jedinou tajnou službou, kde probíhá kontrola hospodaření. Audit probíhá i ve Vojenském zpravodajství na žádost tehdejší ministryně obrany Karly Šlechtové. Její krok byl ale většinou interpretován jako snaha udržet si ministerský post. Jedním ze zvažovaných nástupců Šlechtové byl totiž šéf armádní rozvědky Jan Beroun. Ministrem se však nakonec stal Lubomír Metnar.

Vyšetřování v rozvědce

Vyšetřovat hospodaření ÚZSI začala inspekce letos po odchodu náměstka Zdeňka Blahuta, považovaného za jejího faktického šéfa. V létě exministr vnitra Lubomír Metnar postavil mimo službu jeho nadřízeného Jiřího Šaška – nedokázal prý vysvětlit některé investice.



Blahut ještě před svým odchodem sepsal notářský záznam. Podle zdrojů MF DNES v něm naznačuje, že vyšetřování je politicky motivované. Nyní totiž ÚZSI vede náměstek Radek Musílek, považovaný za spojence premiéra Andeje Babiše.