V Česku se rozšířil byznys s lektvary z tygrů. Gram vývaru stojí 2 000 korun

„Máme podezření, že dochází k nelegálnímu obchodu a dokonce i k takzvaným ‚porážkám‘ tygrů za účelem získání tradičních léčiv, která jsou vysoce žádaná v Asii. Množí se nám záchyty různých tygřích produktů, na letišti i uvnitř republiky,“ uvedla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Kvůli důvodnému podezření na neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty zasahovali v pondělí celníci a policisté v Zooparku Bašť nedaleko Prahy, který provozuje Ludvík Berousek ze známé cirkusové rodiny. V areálu mají chovatelé desítky zvířat, mimo jiné i tygry ussurijské, indické nebo bílé lvy (více v článku Policie zasahuje v zooparku kvůli zabíjení tygrů).



Celníci a inspektoři nejčastěji nacházejí kostry, lebky, drápy nebo různé vývary a bujóny. Poptávka po tygrech je v tradiční čínské medicíně vysoká a pro léčebné účely je možné využít téměř celé zvíře.

„V České republice je trh, kde se vyrábí, konzumuje a část z toho se posílá do Vietnamu a do Číny,“ doplnila Nastoupilová. Jeden kilogram kostí se ve světě prodává za zhruba 2 000 dolarů (44 600 korun). V Česku byl zachycen i tygří vývar, u kterého se cena pohybuje mezi 1 500 až 2 000 korunami za jeden gram.

„Je to bráno jako určitá jistota, že zrovna část tygra vám pomůže, když jste nemocní, ačkoli to nemá žádný reálný základ. Tygří kosti například na revma určitě nepomáhají víc než jiné, prostě jen obsahují vápník, který se dá doplnit lehce pilulkou. Na potenci je zase údajně ideální penis tygra, což je opět prakticky vyvráceno, ale v tradiční kultuře je to silně zakořeněno. Po staletí je tygr symbolem síly a krásy. Tyto vlastnosti na vás mají užíváním přípravků z tygra přejít,“ uvedla pro Lidové noviny antropoložka a odbornice na nezákonný obchod s částmi ohrožených zvířat Jiřina Jaroušková.



V zoologických zahradách je 40 tygrů. V celé ČR přes 400

Velké kočkovité šelmy musí být registrovány podle legislativy o CITES (úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, pozn. red.) a jejich chov pak schvaluje Státní veterinární správa. V datech jsou zvířata ze zoo, cirkusů nebo od obchodníků a soukromých chovatelů.

Přesné počty podle inspekce není možné určit. Chovatelé ovšem každoročně registrují desítky narozených koťat lvů i tygrů. Celkem bylo v posledních letech registrováno v Česku přes 400 tygrů a podle kontrolorů ČIŽP je nejméně čtvrtina stále na živu. V zoologických zahradách je ovšem pouze 40 těchto šelem.

Oblíbenou kočkovitou šelmou je také puma, kterých je 135. Naprostá většina je u soukromých chovatelů.

„Česká republika patří v Evropě k chovatelským velmocem, chová se zde mnoho druhů zvířat – papoušci, želvy, hadi, krokodýli, drápkaté opičky a další. V registru CITES vedeném MŽP je registrováno přes 20 000 subjektů chovajících druhy chráněné CITES. Proti tomu Maďarsko jich má cca 3 000 a Portugalsko jen 300,“ uvedla Burketová.

Policie a celníci zasahovali v pondělí v Zooparku Bašť kvůli údajnému nelegálnímu zabíjení tygrů