Cirkusy mohou negativně ovlivnit vztah dětí ke zvířatům, řekl aktivista v Rozstřelu

„V českých cirkusech se zvířata netýrají. Pokud se týrají, předložte důkazy a argumenty. Splňujeme legislativu veterinárního zákona. Každé zvíře má výběh. Drezura určitě není týraní, trénujeme formou odměňování zvířat, tréninky děláme formou hry,“ tvrdí ředitel cirkusu Humberto Hynek Navrátil.

Jeho oponent v diskuzi říkal, že zvířata cirkusy možná netýrají cíleně, ale zvířata v nich trpí. „Je problém už v té podstatě. Medvěd, který ve volné přírodě ujde několik kilometrů, tak u vás žije na šesti metrech čtverečních,“ řekl Gardáš.

„Pokud myslíte, že zvířata týráme, předložte důkazy,“ zareagoval Navrátil. „Uráží mě, že si lidé myslí, že zvířata týráme. Pracovníci, kteří se o naše zvířata starají se o ně starají dobře,“ řekl v pořadu Navrátil.

V pořadu se také řešil vliv drezúry zvířat na diváky. „Psychologové uvádí, že mohou takto držená zvířata dětem zafixovat špatný vztah ke zvířatům,“ prohlásil zástupce kampaně Cirkusy bez zvířat. „Lidé vidí, že se k našim zvířatům chováme slušně, proto nás i navštěvují,“ odvětil na to ředitel cirkusu.

„Naše zvířata žijí v důstojných podmínkách. Máme regule, které musíme dodržovat, veterinární prohlídky jsou velmi časté. Každý rok zvětšujeme výběhy. Určitě nejsou týraná, jsou pro nás jako rodina. Jsou zvyklá například i na cestování, nemyslím si, že jsou stresovaná,“ obhájil ředitel cirkusu chování ke zvířatům.

„Jsme veřejnosti otevření, pokud někdo bude chtít něco studovat na našich zvířatech, nemáme problém, chceme dokázat, že se mají dobře,“ dodal Navrátil.

V pořadu se stočila řeč i k rozdílu mezi chováním zvířat v cirkusech a zoologických zahradách. Podle Gardáše je v tom velký rozdíl. „V zoologické zahradě se také drží zvířata, ale tam se tomu neříká drezúra, tam je to cvičení, to je velmi zajímavé. Já v tom nevidím rozdíl,“ oponoval v Rozstřelu ředitel cirkusu.

Zástupce kampaně Cirkusy bez zvířat i nadále trval na tom, že jsou zvířata týraná. „My vám zvířata nebere, pokud ukončíte drezúru a pokud pro ně cirkusy zajistí optimální podmínky k životu. Pokud to tak nebude, měl by zakročit stát a zvířata odebrat,“ řekl.



„Pokud by nám byla zvířata zakázána nebo dokonce odebrána, skončil by tak tradiční český cirkus. Zvířata jsou naše rodina, opravdu nedělají žádné nepřirozené prvky,“ obhajoval cirkusy Navrátil.

Celý Rozstřel s Hynkem Navrátilem a Davidem Gardášem:

VIDEO: Dětem může drezúra zvířat způsobit trauma, řekl aktivista

Majitelům cirkusů vadí zákaz drezúry

Majitelé cirkusů se bouří, protože ministerstvo zemědělství navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat při vystoupeních v cirkusech. Novela prošla meziresortním řízením a ministerstvo se v současnosti vypořádává připomínky.

„Cirkus má tři základní složky, je to umění artistů, je to zábava, o kterou se starají klauni, a v neposlední řadě jsou to zvířata. To dělá cirkus cirkusem. Cirkus bez zvířat prostě cirkus není,“ reagoval před dvěma týdny na přípravu úpravy majitel cirkusu Bernes Ludvík Berousek.

„Vadí nám i princip cirkusu se zvířaty sám o sobě. Pro nás je jediná přijatelná legislativa, že se využívání zvířat v cirkusech úplně zakáže,“ uvedla Lucie Hemrová ze Svobody zvířat. Odpůrcům cirkusů často vadí i převážení zvířat na dlouhé vzdálenosti.