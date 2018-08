Někteří cirkusáci o své kandidatuře nevědí. Nebudu za blbce, říká Berousek

Na kandidátce hnutí, za kterým stojí artista a neúspěšný kandidát do Senátu za Národní demokracii Václav Šimek, je také majitel cirkusu Berousek Originál Jiří Berousek. Minulý týden iDNES.cz však sdělil, že netuší, že za stranu kandiduje do pražského zastupitelstva.

Redakce se ho tedy v pondělí zeptala, jestli si se Šimkem promluvil, aby mu celou věc vysvětlil. Berousek zmínil, že nikoliv, protože je stále na dovolené v zahraničí. Rozhodně nechce kandidovat. I kdyby ho zvolili, rozhodně by v zastupitelstvu nebyl.

„Nemám čas na takové věci a nemůžu se věnovat zároveň politice a svojí práci, kterou dělám rád a která mě baví. Navíc nepůjdu dělat něco, o čem nic nevím. Nebudu nikde nikomu pro smích nebo za blbce,“ uvedl Berousek s tím, že čestné prohlášení, že bude kandidovat, rozhodně nepodepsal.

„Jediné, co jsem mu podepisoval, bylo to, aby měli dostatek podpisů pro kandidaturu. To je jediné, co jsem jim podepsal. Prosil mě, ať mu to podepíšu. Proto jsem byl potom zaskočený, když mi někdo volá, že kandiduju do zastupitelstva. To mě překvapilo, spíš mě to pobavilo,“ upřesnil.

Pořád považuje celou záležitost za vtip, protože se domnívá, že v zastupitelstvu by měli být lidé, kteří řízení města rozumí a dělají politiku. Šimkovi dal prý jenom datum narození, adresu a podpis, aby hnutí vůbec mohlo jít do voleb. Berousek ostatně ani příliš nesouhlasí s programem hnutí Jauner a Šimkovi vyšel vstříc, protože ho zná. „Podpořila ho celá rodina,“ dodává.



Potenciální primátorka: „Nikdo se mnou nic nekonzultoval“

Jenže ukazuje se, že jeho případ není jediný. Radiožurnál totiž informoval o tom, že ani Stanislava Helferová, která na soupisce hnutí figuruje jako kandidátka na pražskou primátorku, o užití svého jména nic neví. „Zasahuje v tom synovec a ten je v Olomouci. Jmenuje se Václav Šimek,“ vysvětlila pro Radiožurnál Helferová a dodala, že s ní nic nekonzultoval.

„Jenom se bavili s mladými mezi sebou,“ podotkla s tím, že ani ona žádné prohlášení o kandidatuře nepodepisovala. „Asi mi věří nebo co... Já nevím,“ řekla Helferová, která se dříve živila jako cirkusová artistka. Dnes je v penzi a její zdraví na tom není nejlépe.

„Jdu teď do nemocnice, ale budou za mě kandidovat - když si mě vyvolili - moji synové nebo synovci,“ upřesnila reportérům Radiožurnálu.

Obě odpovědi, jak Helferové, tak Berouska, však vyvolávají otázku, jak mohou být na soupisce hnutí Jauner lidé, kteří o tom nevědí. Součástí dokumentace, kterou strany odevzdávají na úřady, totiž musí být i písemné prohlášení každého z kandidátů.

Žádné podpisy nechybí, jestli jsou pravé ale město nezkoumá

Na pražské kandidátce hnutí Jauner je celkem šedesát pět lidí. Objevuje se tam jezdec v glóbu smrti, majitelé cirkusu, žongléř, iluzionista v důchodu, majitel lunaparku v důchodu, drezér exotických zvířat i klaun.



Pražský magistrát už však kandidátku hnutí Jauner schválil a tak by u sebe měl mít šedesát pět vlastnoručně podepsaných souhlasů s kandidaturou. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana je také má. Jenže za správnost údajů v nich uvedených zodpovídá volební strana.„Podle volebního zákona musí být ke kandidátní listině přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce,“ říká mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Jenže Berousek i Helferová shodně tvrdí, že nic podobného nepodepisovali.

„V tomto případě nám zmocněnec strany navíc potvrdil a podepsal, že všichni kandidáti s kandidaturou souhlasí a jsou s ní obeznámeni. Od všech kandidátů máme podepsaná prohlášení. Nemáme však zákonnou možnost, jak pravost podpisu kontrolovat,“ podotkl Hofman.

Sám Šimek vede kandidátku hnutí v komunálních volbách do Olomouce. Redakce iDNES.cz mu zaslala několik dotazů, dosud na ně však neodpověděl. „Podal jsem kandidátní listinu registračnímu úřadu v Praze a přílohou musí být přesně tolik prohlášení kandidátů ztvrzených podpisem, kolik kandidátů tam je,“ uvedl však Šimek pro Radiožurnál. Skutečnost, že by některý z kandidátů byl na listině nevědomky, dále nekomentoval.



Kandidáti mohou sami odstoupit, nebo podat trestní oznámení

Obecně platí, že se člověk, který je na listině uveden neoprávněně, může své kandidatury vzdát písemně do 48 hodin před zahájením voleb. Případně může každý, kdo je zapsán do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, podat k příslušnému soudu návrh na neplatnost voleb.

„V krajním případě může kandidát, který je uveden na kandidátní listině proti své vůli, podat trestní oznámení ve věci maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ upřesňuje Krátoška. Na volebních lístcích strany už však podle Hofmana kandidáti zůstanou.

Strana Jauner Československo 2018 vznikla, jak napovídá její název, teprve letos. Ještě nemá ani webové stránky. Informace o ní je možné nalézt na webu zakladatele Václava Šimka a má vlastní skupinu na Facebooku.

Na pražský magistrát kandiduje celkem 29 hnutí a stran. Občané hlavního města si z nich budou zastupitele vybírat 5. a 6. října.