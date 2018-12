Ministr Toman couvá, zvířata z cirkusů asi nevyžene. Naštval aktivisty

Ministerstvo zemědělství přitom už chystalo novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by vystupování a drezuru zvířat v cirkusech zcela zakázala. Nejspíše nezakáže. Ministr zemědělství Miroslav Toman totiž podle informací MF DNES „zařadil zpátečku“.

Toman má totiž na věc spíš opačný názor než aktivisté bojující za to, aby v cirkusech nemohla zvířata vystupovat vůbec.

„Ministr vnímá, že v zemi románů jako Cirkus Humberto mají cirkusy svoji tradici. V soukromých hovorech se vždy táže, na co by kdo chodil do cirkusů, kdyby v nich nebyla zvířata,“ popsal blízký zdroj z Tomanova okolí. O záměru zaměstnanců svého resortu ohledně cirkusů se prý Toman dozvěděl později. Údajně ho to docela rozzlobilo. „Zároveň si je ale vědom, že jde o citlivou věc. Ať rozhodne jakkoli, vždy si proti sobě někoho poštve: buď bojovníky za práva zvířat, anebo cirkusáky a jejich příznivce,“ dodal zdroj blízký ministrovi.

Nové označení pro drezuru

Na ministerstvu zemědělství se proto začal v tichosti rodit plán, jak vystupování zvířat zachovat. „Cirkusy by byly z novely zákona na ochranu proti týrání vyňaty. Upravovala by je nejspíš vyhláška. V té by se kromě jiného psalo, že jde o ‚předvádění zvěře‘, a nikoli o ‚drezuru zvěře‘,“ popsal zdroj MF DNES. „Zároveň by každý cirkus musel získat licenci, aby mohl zvířata předvádět. Ta by zahrnovala přísná pravidla pro jejich chov, drezuru a vystupování a byla by kontrolována. Jestliže by cirkus předpisy splnil, mohl by dál fungovat i se zvířaty. Pokud by byly problémy, o licenci by přišel a tím de facto skončil,“ dodal člověk blízký ministru Tomanovi.



Popsaná varianta je jednou z těch, se kterými nyní na ministerstvu pracuje expertní tým, jenž se sešel už dvakrát. Za měsíc by se jeho členové – tedy zástupci ministerstva zemědělství i životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat i samotných cirkusů – měli sejít znovu. Do té doby nechce Miroslav Toman věc nijak komentovat. „Jsem rád, že probíhá komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami a věřím, že nalezneme co nejlepší řešení s ohledem na zdraví zvířat,“ sdělil včera Toman MF DNES. Poslední slovo nicméně bude mít on.



Berousek: Je správná doba cirkusy třídit Ředitel Národního cirkusu Originál Berousek Jiří Berousek mladší se o víkendu vrátil z konference v Paříži, kam se sjeli zástupci cirkusů z různých zemí, aby spolu debatovali o zákazu zvířat v cirkusech. Zákaz platí například v Itálii, Chorvatsku či Rakousku. Jste připraveni na variantu, že začne platit i v Česku? Se zákazem to není jednoznačné. V Chorvatsku sice zákaz je, ale zároveň tam mají licence, které umožňují zahraničním cirkusům přijet, pokud splní určité podmínky. A třeba ve Francii existují certifikáty. Kdo je má, ten má povoleno, aby mu v cirkuse vystupovali žirafy, opice nebo nosorožci. Jsou zvířata hlavním tahákem? Určitě. Ale všichni víme, že je třeba rozlišovat dobré a špatné cirkusy – a teď je správná doba to třídit. Cirkus postavený jen na lidech by nefungoval? Cirkus bez zvířat není cirkus. Cirkus vznikl ve Francii, je to od slova kruhový, a manéž byla udělaná právě pro zvířata. Jinak manéž nepotřebujete, můžete mít pódium. Neříkám, že by taková společnost nepřežila, ale není to cirkus. My chceme dělat cirkus.



Podporu cirkusu se zvířaty vyslovili i veterináři. Komora veterinárních lékařů v listopadu odeslala ministrovi zemědělství otevřený dopis. V něm vyjádřila stanovisko, že nevidí důvod k plošnému zákazu využívání exotických zvířat v cirkusech.

„Dnešní cirkus je zcela odlišný od antického cirku, kde běžně přicházeli o život lidé i zvířata; dnešní kráva je celkem odlišná od dřívějšího pratura. Stejně tak velká šelma chovaná po více generací v zajetí vykazuje odlišné vlastnosti od jedince téhož druhu žijícího v savaně,“ vysvětluje prezident komory Karel Daniel. „Zvířatům využívaným v cirkusech a jim podobných zařízeních bývá naopak věnována větší péče a mívají lepší životní podmínky než zvířata, která nejsou běžně předváděna,“ doplňuje s tím, že v dnešní době je chov exotických zvířat striktně kontrolován.

Jeho přesvědčení podporují i čísla Státní veterinární správy, která cirkusy kontroluje. Loni z 39 cirkusů našli problém u sedmi. Letos byli na kontrole u 35 cirkusů a závadu objevili ve 13 případech. „Zjištěné závady jsou však z velké většiny administrativního charakteru, jako například neoznámení konání veřejného vystoupení, nevedení dokumentace a podobně,“ podotýká mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Tygří jatka

Ochránci zvířat však argument o striktní kontrole cirkusů odmítají. „Kdyby to byla pravda a neexistovaly by mezery v legislativě, Česká republika by si neudělala ostudu na mezinárodním poli kauzou tygřích jatek,“ odkazuje David Gardáš z organizace Svoboda zvířat na případ z letošního července.

Policisté tehdy nalezli u preparátora u Doks na Českolipsku tělo čerstvě usmrceného tygra, tygří kůže a zmražená těla jiných chráněných živočichů, například bobra, ledňáčka nebo poštolky. Tygr patřil Zooparku Bašť u Prahy, jehož zakladatelem je Ludvík Berousek starší ze slavné cirkusácké rodiny. Policie Berouska následně obvinila z toho, že měl mrtvé tygry prodávat Vietnamci, který maso, kosti a další části dál distribuoval.

Právě tato kauza z léta otevřela diskusi, jestli zvířata v cirkusech zakázat, nebo ne. Organizace Svoboda zvířat předala Tomanovi petici. Požadují v ní zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech. Podepsalo ji téměř 14 tisíc lidí a připojilo se k ní 44 organizací na ochranu zvířat a životního prostředí.

Navíc podle průzkumu veřejného mínění agentury Focus z letošního září je pro přijetí takového zákona 74 procent dotazovaných.

Jasněji po Novém roce

Ministr Toman na to konto zřídil zmiňovanou expertní skupinu. Jejími členy jsou i zástupci cirkusů. „Já a Hynek Navrátil z cirkusu Humberto jsme jejími členy. Měli jsme zatím dvě jednání, ale dohodli jsme se, že nebudeme poskytovat žádné informace, dokud nedojdeme k nějakému závěru. Jasněji by mohlo být po Novém roce,“ sdělil stručně Jiří Berousek mladší, ředitel Národního cirkusu Originál Berousek.

S Ludvíkem obviněným v kauze tygřích jatek příbuzný je, tvrdí však, že jejich cirkus se zooparkem v Bašti nemá nic společného a že oni tygry nechovali.

Jednání ministerstva zemědělství se zástupci cirkusů však v minulém týdnu rozčililo aktivisty.

„Zatímco cirkusy měly na jednání skupiny své zastoupení, ochránci zvířat nikoli. Nikdo nás s nabídkou s účastí ve skupině neoslovil, ačkoli se tématu zvířat v cirkusech podrobně věnujeme a máme problematiku včetně vědeckých studií zmapovanou,“ uvádí Svoboda zvířat. Podle ministerstva jsou jim však názory této organizace známy z připomínek k novele zákona. „Širší názorovou platformu navíc v pracovní skupině reprezentuje Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je poradním orgánem ministra zemědělství a je složená z odborníků, kteří se zabývají ochranou nebo chovem zvířat,“ reagoval na stížnosti aktivistů mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.