Čínští knihkupci nesmějí prodávat Bibli

Na stažení bible z prodejních pultů upozornili na sítích čínští křesťané. Webové stránky některých největších knihkupců uvádějí, že nemají v současné době k dispozici jediný výtisk. Vyhledat knihu na stránkách významných e-shopů JD.com, Amazon.cn nebo Taobao nyní také není možné.

S odkazem na zprávy z čínských sociálních sítích o tom informoval web The Telegraph. Jeho informaci potvrdila i zaměstnankyně jednoho knihkupectví v Pekingu. Proč je kniha nedostupná, ale prodavačka prý neví. Úřady zatím pouze varovaly před ilegálním prodejem tiskovin on-line.

Vztahy mezi Pekingem a Vatikánem jsou nyní napjaté kvůli sporu o to, kdo smí jmenovat čínské biskupy. Země jednají o dohodě, která by tuto pravomoc odbrala státu a předala ji papežovi. Mezi některými čínskými katolíky to však údajně vyvolalo znepokojení. Znamenalo by to prý podle nich zradu jejich víry.

Čínští katolíci si v současné době mohou vybrat, zda se chtějí hlásit ke státní nebo k neoficiální církvi. Tou první je Čínské sdružení vlasteneckých katolíků, které v 50. letech minulého století založila komunistická strana. Neoficiální církev uznává autoritu papeže.

Čína v pondělí vydala první oficiální vládní zprávu ohledně náboženské svobody za více než dvacet let. Zavázala se v ní svobodu chránit, vyzvala však také jednotlivá náboženství, aby se přizpůsobila socialistické společnosti.