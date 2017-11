Si Ťin-pching má odvážný plán. Do roku 2020 chce Čínu zbavit chudoby

V proslovu, kterým zahájil druhé období ve funkci lídra strany, popsal Si Ťin-pching jako jednu ze svých priorit vymýcení chudoby do roku 2020, píší The New York Times. Předsevzal si zároveň, že „na cestě ke společnému blahobytu nenechá nikoho pozadu“. V současnosti se přitom pod čínskou vládou stanovenou hranicí chudoby (méně než 21 korun na den) nalézá 43 milionů obyvatel Číny. Téměř čtyřicet procent čínské populace pak denně přežívá z méně než 121 korun.

„Socialismus měl všem Číňanům zajistit slušný životní standard,“ popisuje profesor z londýnské King’s College Kerry Brown. „Komunistická strana místo toho stvořila bilionáře a silnou střední třídu, mnoho lidí však žije v bídě. To je dost silný rozpor.“



Vláda vyzkoušela mnoho způsobů, jak lidi z chudoby dostat – do své snahy investovala v přepočtu stovky bilionů korun a ještě více rozpůjčovala. Některé vesnice se zformovaly do venkovských družstev, aby rodiny zvýšily svou produkci. Státní banky poskytly mikropůjčky, aby i vesničané mohli využívat vzestupu internetové komerce a prodávat své produkty on-line.



„Vládní návrhy zní dobře,“ komentoval profesor Kolumbijské univerzity Čchin Kao. „Otázkou ale zůstává, jak snížení chudoby udržet. Někteří lidé budou radši hledat rychlou nápravu, než skutečně bojovat proti chudobě.“

Další miliony lidí žijí těsně nad hranicí chudoby

Někteří však kampani vyčítají, že by měla přesunout své úsilí i do oblastí, které obývají etnické menšiny. Problémem zůstává také přetrvávající korupce nebo to, že až polovinu lidí pod hranicí chudoby tvoří podle vládních statistik invalidé.



Stanovená hranice chudoby navíc zkresluje skutečnost, že v nuzných podmínkách žijí další miliony lidí, kteří si vydělají jen o málo více. Prezidentovi je dále vyčítán i přílišný zájem o venkov a pomíjení chudoby ve městech. V těch přitom žije přes dvě stě milionů přistěhovalců z venkova, kteří mnohdy nejsou místními úřady považováni za rezidenty a mají tak problém získat vzdělání či zdravotní péči. Jsou proto zvlášť ohroženi nezaměstnaností nebo zdravotními potížemi.

„Tohle je velká trhlina v celkovém obrazu, proti které vláda bojuje jen málo,“ říká poradce OSN Philip Alston. „Realita je taková, že mnoho lidí žije v extrémní chudobě.“



Si Ťin-pching minulý měsíc potvrdil svůj status jednoho z nejmocnějších současných vůdců. Zlepšení životních standardů vnímá jako zásadní pro boj s nerovností a upevnění vlivu strany i pro budoucnost (viz Straníci přijali Si Ťin-pchingovu ideologii za vlastní).