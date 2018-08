Si Ťin-pching chce neporazitelnou armádu, vojákům zakázal podnikání i školky

Prezident Si řekl během úterního setkání pětadvaceti členů nejvyššího vedení Komunistické strany Číny, že by ozbrojené síly měly ukončit veškerou obchodní činnost do konce roku. Podle agentury Sin-chua si čínská armáda přivydělává pronájmem pozemků a vybavení, ale třeba i provozováním školek.

„Pokrok v této oblasti vyžaduje, aby se teď armáda soustředila na válečné přípravy a schopnost bojovat,“ řekl podle agentury Bloomberg čínský prezident. Změna má mít „zásadní význam pro modernizaci Čínské lidově osvobozenecké armády“.

Z armády se mají stát „ozbrojené síly světové úrovně ve všech ohledech“ a opatření má také „upevnit status vládnoucí strany i dlouhodobou stabilitu země“.

Prezident Si se tímto krokem snaží omezit korupci v čínské armádě a zároveň dostát slibu, že do roku 2050 vybuduje prvotřídní vojsko, které dokáže vyhrát veškeré hrozící války.

S pomocí generálů a dalších vrchních důstojníků se čínský prezident snaží o největší modernizaci armády za posledních šedesát let.

Si Ťin-pching, který je zároveň v čele Ústřední vojenské komise, řekl, že se na jeho nařízení nevztahuje „žádná výjimka ani kompromis“.

Čínská armáda kvůli finanční tísni začala podnikat krátce poté, co hospodářské reformy vzkřísily na konci sedmdesátých let čínskou ekonomiku. To ale zároveň vedlo ke korupci, což následně vyvolalo otázky ohledně účinnosti ozbrojených sil.

Strana poté delší dobu usilovala o to, aby se armáda přestala honit za ziskem. Výzvy k uzavření podniků ozbrojených složek sahají alespoň do roku 1998 a k tehdejšímu prezidentovi Ťiang Ce-minovi.

Slib, že s armádními placenými službami skoncuje, dal Si poprvé před třemi roky. Podle agentury Sin-chua se do konce června podařilo zavřít sto tisíc podniků provozovaných armádou. Dalších šest tisíc „citlivých a komplikovaných“ je však stále v provozu.