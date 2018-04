Číňané touží po nevěstách z Ruska. Pochvalují si, že jim nejde jen o peníze

Tohle by čínští byznysmeni nejspíš řešit nemuseli. Při značném majetku a společenském postavení se jim domácí krásky spíše vrhají do náruče. Mnozí z těchto zbohatlíků se však při hledání partnerky raději rozhlížejí jinde.

Líbí se jim bělošky, zejména prý modrooké blondýnky s jemnou pletí a dobrým vychováním. „S vysokou kulturní úrovní,“ jak říkají. Aby je dobře reprezentovaly.

Nejde však jen o vzhled. Čínským mužům prý na Ruskách imponuje i to, že jsou skromnější, mají dobrou povahu a vztah k rodinnému životu. I proto jsou ochotni pro novou vášeň i leccos obětovat. A nejde jenom o peníze.

Dobře se doplňují

Platí tisíce dolarů za výlety do sibiřských měst, kam to mají nejblíž, aby si tam vyhlédli nevěsty svých snů.

Ruské seznamovací agentury zpozorněly, ucítily dobrý byznys.

Na „turné“ jsou čínští podnikatelé představováni skupinám vhodných žen a často prý „přeskočí jiskra“. Následné sňatky nejsou výjimkou, byť celkový počet rusko-čínských smíšených manželství není znám. Jde však nejméně o tisíce těchto případů.

V místním tisku se také začaly nenápadně objevovat inzeráty typu: „Jsem čínský byznysman, klidný a vyrovnaný. Hledám ruskou přítelkyni.“ Přinejmenším z demografického hlediska mají tyto interakce logiku. Zatímco v Číně se žen nedostává, v Rusku jich naopak přebývá – na každou stovku žen tam připadá jen pětaosmdesát mužů. Je to důsledek rozšířeného alkoholismu, ale také stále ještě nezacelených ztrát z druhé světové války.

Číňan je skvělá volba

„Ti muži mají všechno, ale chybí jim láska. Pro ně je Ruska něco jako dárek snů. Chtějí se oženit, jde jim o vážný vztah,“ řekla pro britský list The Daily Mail Marina Suvorovová z úspěšné sňatkové agentury OCD Centre, která sídlí v Novosibirsku.

„Všechny dívky a ženy, které zveme, jsou mladší pětatřiceti let,“ dodala. „Paradoxní je, že Číňané se většinou ptají na modrooké krásky s bílou pletí, ale loni jsme provdali nejvíc brunetek s hnědýma očima.“

Rusky se Číňanů nebojí. Zejména ti úspěšní prý zacházejí se ženami s úctou. „Je pro ně důležité, aby jejich partnerka nebyla konfliktní, přejí si klidnou, přirozenou a usmívající se manželku,“ upřesnila Marina Suvorovová, která má s čínskými adepty ženění několikaleté zkušenosti. „Pokud jsou spokojeni, rychle se zamilují,“ dodala.

Viktorija, pětadvacetiletá Ruska, která už několik let bydlí a pracuje v čínské metropoli Pekingu, si život s čínským manželem pochvaluje: „Číňané jsou ohleduplnější než ruští muži. Nejsou tak do sebe zahledění. Rozhodně nelituji, že jsem se provdala do Číny.“