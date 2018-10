Čína lékařům povolí rohovinu a tygří kosti. Ochránci zvířat bijí na poplach

12:43 , aktualizováno 12:43

Čína po pětadvaceti letech znovu povolí využívání tygřích kostí a rohů nosorožců v „lékařském výzkumu nebo léčitelství“. S odkazem na vyjádření čínské vlády o tom píše americký deník The New York Times. Čína se podle něj dušuje, že praktikovat to budou moci jen certifikované nemocnice a jen s kusy zajatých zvířat.