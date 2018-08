Horliví čínští úředníci ničí rakve, kremační mánii se diví i státní média

Důvodem reformy, která zakazuje pohřby do země, je podle deníku The New York Times (NYT) úspora místa na hřbitovech i peněz za drahé rakve. Místní guvernér Liu Qi reformu minulý měsíc okomentoval slovy, že „přeruší tisícileté zvyky a prospěje celému národu, lidem a budoucím generacím“.

Od 1. září už se mají provádět jen kremace a cíl je nutné splnit. V některých venkovských oblastech provincie na jihu Číny proto úředníci násilím zabavují nové rakve. Ty si lidé podle tradice nechávají doma, dokud nepřijde jejich čas, aby jim přinesly štěstí a dlouhý život, píše britský deník The Guardian.

Uživatele sociálních sítí pobouřila videa, na kterých policie lidem prohledává domy a dělníci se sekerami dělají z hromady svezených prázdných rakví třísky nebo rozebírají hrobky. Podle serveru South China Morning Post zasahují dokonce i během pohřebních obřadů. Nepomáhají protesty ani pláč pozůstalých, nebožtíci musí ven a rakve putují k ostatním.

V nejméně jednom případě úředníci také nařídili exhumaci, a to když v dubnu údajně vyzvedli tělo jednaosmdesátiletého muže z hrobu nedaleko domu jeho rodiny. Spálili nejen jeho ostatky, ale i rakev.

Drsné praktiky úřadů, které především starším lidem vehnaly slzy do očí, šokovaly nejen místní obyvatele. Kritizovala je také celostátní média. „Jen aby se na sílu dosáhlo stoprocentní míry kremací, se používají metody, které jsou nehumánní a protiprávní a které by okamžitě měly přestat,“ napsal v úterý státní deník The Procuratorate Daily.

Skupina právníků úřadům poslala otevřený dopis, ve kterém se ptá, kdo bude mít z prosazování kremací i tam, kde k tomu nemají vybavení, prospěch a jestli lidé za zničené rakve dostanou odškodnění. „Mají v sobě vládci alespoň kousek respektu vůči lidem, alespoň trochu empatie vůči rodinám zesnulých?“ ptají se právníci.

Vedení provincie k praktikám úředníků jen uvedlo, že „některá města byla při řešení záležitosti příliš horlivá“.

„Přestože šlo o menšinu případů, mělo to negativní dopady a zranilo to city některých lidí,“ napsal v prohlášení odbor občanských záležitostí, který slíbil, že se polepší. Místní úředníky také vyzval, „aby při propagování změn pohřebních postupů respektovali zesnulé, utěšili živé a sloužili masám“.

Nahrazování rakví urnami je trendem i v dalších oblastech Číny, kvůli čemuž před pár lety odpůrci kremace začali páchat sebevraždy. V Hongkongu jdou ještě dál a doporučují lidem, aby místo kupování urny raději rozprášili popel svých blízkých v parku nebo jej vysypali do moře.