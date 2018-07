Očkovací skandál v Číně. Ohroženo může být až 200 tisíc dětí

Čínská státní léková správa oznámila, že firma má Changsheng Biotechnology falešné výrobní dokumenty o produkci vakcíny proti vzteklině, která se podává dětem od tří měsíců. Podle agentury Reuters šetření zjistilo, že společnost Changsheng falšovala záznamy o kontrole výrobků a libovolně si měnila výrobní parametry.

Firma musela zastavit výrobu a stáhnout veškeré vakcíny z prodeje. Také musela platit pokutu ve výši v přepočtu přes 10 milionů českých korun.

„Musíme se zbavit všech nezákonných a zločinných činů, které ohrožují lidské životy. Musíme potrestat ty, kteří na tom nesou svůj podíl,“ uvedl čínský premiér Li Keqang



Zatím sice podle deníku BBC neexistují důkazy o tom, že by vakcína někoho poškodila, ale v Číně to vyvolalo obrovskou odezvu. Případ vyvolal reakce i na sociální síti Weibo. „Případ vakcíny je jako nalití jedu do studny,“ napsal jeden komentátor. „Lidé se mě ptají, proč nemám děti. Je to proto, protože nechci, aby moje dítě vypilo mléko s jedovatým práškem nebo aby mu podali falešnou očkovací látku,“ napsal další.

Podle listu The Guardian v roce 2008 zemřelo šest dětí a 300 tisíc jich onemocnělo poté, co konzumovali sušené mléko s nebezpečnou dávkou melaminem.

Tento skandál společnosti Changsheng není prvním problémem s kvalitou, který firma řeší. V minulém roce se prodalo 253 600 nepravidelných dávek vakcín DPT, které chránily děti proti záškrtu, černému kašli a tetanu.

Čínský farmaceutický průmysl se s podobnými skandály setkává často. Například policie v minulém roce odhalila gang pro prodej nelegálních vakcín za v přepočtu téměř dva miliony českých korun.