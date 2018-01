Široký úsměv a příjemný vzhled. Nezkušení Číňané se učí, jak svést ženu

Obchodní centrum nedaleko jedné z pekingských univerzit se víkend co víkend stává tréninkovým sálem i lovištěm zároveň. Zakladatel kurzů pro nesmělé mladé muže, osmačtyřicetiletý psycholog Ruan Qi, toto místo nevybral náhodou. Nakupování je totiž stejně jako všude na světě oblíbenou víkendovou kratochvílí mladých - a mnohdy nezadaných - žen.



Parta čtyř mladíků se opírá o zábradlí a prohlíží si své potenciální „cíle“ jedoucí na eskalátorech. Jedním z nich je sedmadvacetiletý konzultant Xiao Feng, který se najednou odlepí od mantinelu a s naučenými radami na paměti se vydává „trénovat“ na koučem vybrané dívce.

Chvíli je jí v zádech, pak ji obejde a vrátí se k ní s širokým úsměvem. Dívá se jí zpříma do očí, ovšem stále udržuje bezpečnou vzdálenost jednoho metru. „Dobrý den, moc rád bych se s vámi seznámil,“ říká dívce. Ta se s ním podle francouzského listu Le Figaro pár minut baví, načež mu podává svůj telefon.

Mladík uspěl, získal na svou vyvolenou kontakt na čínské populární aplikaci WeChat. Přesto si není úplně jistý svým úspěchem, trochu totiž mladou prodejkyni permanentek do posilovny podezírá, že v něm viděla pouhého klienta.

Tréninky, na které Xiao Feng a kromě něj čím dál více nezadaných Číňanů chodí, jsou jen jednou, ovšem důležitou složkou kurzů svádění. Předchází jim teorie - dvouhodinová lekce každou středu, celých dvanáct týdnů - ze které pak skládají zkoušku na internetu. Učí se třeba to, že na vzhledu záleží.

Ruan Qi studenty běžně posílá k holiči, radí jim i ve výběru správného oblečení. Jeho klienti totiž často bývají „ajťáci“, kteří se „zabývají jen svou kariérou a vyděláváním peněz a myslí si, že jim to na přilákání žen bude stačit,“ líčí psycholog. V osnovách jeho hodin je také sebeprezentace na sociálních sítích, kde mají muži působit sympaticky a jistě.

Teorií si je konzultant Feng poměrně jistý, s praxí je to horší. „Můj problém je, že trávím spoustu času v práci a mí kolegové jsou z velké většiny zase muži,“ vypráví konzultant. Svůj osud a hledání přítelkyně se rozhodl vzít do svých rukou kvůli tomu, že na něj rodiče čím dál více tlačí, aby se oženil. Za kurz navazování kontaktů s ženami zaplatil 12 tisíc juanů (zhruba 40 tisíc korun).

Číňan, který se neožení, není správný muž

Přítomnost kouče na trénincích uzavřeným mladíkům údajně dodává odvahu a ti pak dívky snáze osloví a s lehčím srdcem přijmou i to, když dostanou košem. Pomáhá jim i to, že mohou sdílet své zkušenosti se spolužáky a probírat s trenérem chyby, které při „balení“ holek udělali.

„Jedna spolužačka, která přijala mé pozvání na kafe, se mě zeptala, jaké dívky se mi líbí. Neodvážil jsem se jí odpovědět ‚takové jako ty‘, protože jsem se bál být tak upřímný. Bylo to špatně?“ ptá se jeden ze studentů. „Ano, promeškal jsi svou šanci,“ odpovídá mu kouč. Dodává, že častou chybou je také opačný přístup, kdy nevěsty chtiví mladíci na dívky příliš naléhají.

Ruan Qi „vyškolil“ od roku 2009 téměř deset tisíc mužů a zájem neutichá. Pravděpodobně jsou metody úspěšné, mnozí jeho žáci už mu totiž poslali fotky ze své svatby.

Ta je v životě Číňanů zásadní. „Číňan, který se neožení, není považován za opravdového muže,“ zdůrazňuje renomovaná čínská sexuoložka Li Yinhe.

Kouč není sám, kdo podobné lekce nabízí. Indická televize například před dvěma lety informovala o univerzitním učiteli, který se své studenty učí umění svádění přímo v posluchárnách.

Kvůli dlouhodobé politice jednoho dítěte je v Číně zoufalý nedostatek nevěst a konkurence mužů obrovská. Před dvěma lety bylo v zemi o 34 milionů víc mužů než žen. V čínské společnosti se navíc hledí na to, jak je ženich nevěstu schopen zabezpečit, chudé muže tak často čeká osud starého mládence. Odbornice dodává, že jsou v Číně celé vesnice osamělých mužů.

Sestru nemají, s cizími nemluví. A pak neví, jak ženy fungují

Početní převaha a materialismus však nejsou jedinými důvody, proč si mladí Číňané neumí najít ženu. Vůbec znát příslušnici opačného pohlaví je i pro mnohé dobře situované muže oříšek. „Čínská tradice nepodporuje, abyste mluvili na lidi, které neznáte,“ vysvětluje otec kurzů svádění s tím, že po celá staletí sňatky svým dětem domlouvali rodiče a ještě i dnes jsou parky plné párů, které kolemjdoucím nabízejí své potomky na „trzích nezadaných“.

A v čínské společnosti nejsou žádané ani projevy náklonnosti. Na některých univerzitách mají studenti zakázáno objímat se nebo vodit se za ruce. Až do roku 1997 byl v Číně podle BBC nemanželský sex protizákonný. Podle kouče se lidé ani nepozdraví ve výtahu, přitom je to jedno z míst, kde mohou navázat kontakt s novými lidmi. Mnoho Číňanů tak dnes kvůli tomu všemu vůbec netuší, jak mluvit se ženami.

„Chlapci narození po roce 1980 jsou ještě více nezkušení než předchozí generace. Kvůli politice jednoho dítěte většinou nemají sestru, díky které by se bývali mohli naučit, jak ženy fungují,“ popisuje sexuoložka.

Další účastník hodin svádění Liu Ze vzpomíná, že jeho rodiče dříve dělali všechno pro to, aby synovým kontaktům s dívkami zabránili. Chtěli, aby se stoprocentně soustředil na studium.

„Když jsem byl na gymnáziu, často jsem si volal s kamarádkou, ke které jsem měl blízko. Když se to otec dozvěděl, pokáral matku, že musí být bdělejší,“ říká dvaatřicetiletý programátor. „Výsledkem bylo, že jsme se nenaučili mluvit s dívkami. A když jsme pro to o pár let později dostali svobodu, bylo to najednou příliš těžké,“ dodává.

Koučova hlavní poučka je vlastně jednoduchá. „Vzhledem k tomu, že se většina mužů neodváží oslovit ženu na ulici, mají ti, co to zkusí, velkou šanci uspět. Protože nemají konkurenci,“ povzbuzuje své nesmělé klienty.