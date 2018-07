Čínské univerzity zavádějí výuku Siovy doktríny, sní o velkém obrození

Jedním z principů, které jsou ve vizi Si Ťin-pchinga popsány, je tzv. Čínský sen. Říká, že všichni by měli usilovat o to, aby Čína byla prosperující, silná, demokratická, kulturně pokročilá, harmonická a krásná nejpozději do roku 2050, kdy se má vrátit na svou právoplatnou pozici mezi světovými velmocemi. Prosperita jedince je v podstatě neoddělitelná od blahobytu celé země.