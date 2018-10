Čína otevřela nejdelší most světa přes moře, měří 55 kilometrů

6:53 , aktualizováno 6:53

V Číně oficiálně otevřeli 55 kilometrů dlouhý most spojující Hongkong, Macao a město Ču-chaj v pevninské části země. Pásku slavnostně „přestřihl“ čínský prezident Si Ťin-pching. Most je nejdelší mostní konstrukcí vedoucí přes moře a jeho stavba trvala devět let. Cesta mezi třemi městy se nyní zkrátí ze 3 hodin na 30 minut.