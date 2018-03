V Číně se rodí mediální moloch, názory strany rozšíří do celého světa

Podle plánu se spojí televizní stanice CCTV a dvě státní rozhlasové platformy China Radio International (CRI) a China National Radio. Cílem nové sloučené instituce bude šířit čínské poselství za hranice země. Hlavní náplní bude zveřejňování teorií, pokynů a politik komunistické strany a posílení mezinárodních vysílacích kapacit, uvedl čínský stranický list People’s Daily.



Sloučení mediálních firem je součástí širšího vládního plánu restrukturalizace schváleného na výročním zasedání čínského parlamentu. Tento krok je také jednou z nejdůležitějších částí změn ve státních médiích v rámci čínských snah vytvořit národní zpravodajskou jedničku, která by mohla konkurovat globálním západním médiím.

Pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga se snaží vládnoucí komunistická strana prodat svůj čínský model vládnutí a hospodářského vývoje jako alternativu západním politikám. „Čínský model nabízí novou možnost pro další země a národy, které chtějí urychlit svůj rozvoj při zachování své nezávislosti,“ prohlásil tento týden Si.

„Odpovídá to přístupu Si Ťin-pchinga k silnější centralizaci a stranické kontrole. Jeho cílem je efektivnější a jednotné šíření názorů čínské vlády do celého světa,“ komentoval plán na fúzi velké mediální trojky pro The Guardian odobrník na čínskou politiku Steve Tsang.



Ve snaze zlepšit svůj globální obraz Čína masivně investuje do zahraničních médií a vzdělávacích iniciativ. Součástí toho je síť Konfuciových institutů, které vyučují čínskou kulturu a jazyk a nacházejí se v areálech západních univerzit.

Čínská CCTV je důležitou součástí vládní snahy o posílení vlivu země nenásilným způsobem. V roce 2016 změnila značku svých zahraničních sítí na CGTN, v současnosti má více než sedmdesát zámořských kanceláří.

Rozhlasová CRI, se kterou se má CCTV spojit, vysílá ve více než šedesáti jazycích ze sedmdesáti stanic v zámoří. CCTV také vysílá na tisících zahraničních kanálech, nabízí zdarma videoobsah a zpravodajství pro zahraniční organizace v rámci licenčních smluv.