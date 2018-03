VIDEO: Čínská kina ovládl vlastenecký dokument, docházka byla povinná

Několik Číňanů listu Financial Times (FT) popsalo, že do kin na Amazing China (Úžasná Čína) chodí téměř výhradně organizované skupiny. „Firma nakoupila lístky a vytvořila skupiny, které se postupně chodily dívat,“ řekla účetní Siao Lu-na ze státní stavební firmy. „Na promítání byla naše firma a ještě jedna další, každá zaplnila dvě řady. V podstatě tam nebyl nikdo, kdo by si lístek koupil sám,“ dodala.

Podle nejnovější zprávy agentury Nová Čína už vydělal nový dokument přes 300 milionů jüanů (asi miliardu korun). Snímek z produkce čínské státní televize CCTV se dostal do čela historického pořadí dokumentů promítaných v Číně 8. března. Premiéru měl jen o šest dní dříve.

Také deníky The Japan Times a hongkongský South China Morning Post (SCMP) upozornily tento týden na povinnost zaměstnanců státních podniků nový film zhlédnout. „Ještě s tou zprávou o zrušení limitu na prezidentské mandáty, je to všechno trošku moc,“ řekl jeden takový zaměstnanec SCMP pod podmínkou utajení jeho jména.

V hlavní roli prezident

„Povinná účast na promítání je poslední známkou toho, jak prezident Si Ťin-pching stupňuje propagandu,“ napsal list Financial Times. Podle The Japan Times bylo i načasování premiéry Amazing China dobře naplánované. Tři dny po ní začalo každoroční zasedání čínského parlamentu, na jehož konci delegáti schválili zrušení limitu na počet prezidentských mandátů.

Dokument také vyšel v době, kdy v Číně kolem Si Ťin-pchinga rychle sílí kult osobnosti, napsal server Quartz. Ve filmu, který spektakulárním způsobem zachycuje čínské přístavy, přehrady, mosty, satelity, ponorky či vysokorychlostní železnice, se Si objevuje co několik minut, aby „poskytl čerstvá moudra a zdůraznil klíčové poselství“.

Komentáře k filmu na internetu jsou podle FT zřejmě potlačovány. Populární filmový web Douban prý pro Amazing China žádnou stránku nemá, i přes své „obvykle encyklopedické pokrytí“. Jiný čínský web Maoyan pro něj udává hodnocení 9,6 z 10 bodů. Na stránkách mezinárodní filmové databáze IMDb má film nejslabší možné hodnocení, tedy jeden bod z deseti.

Pro mnoho Číňanů ale zřejmě povinná docházka ani očividně propagandistický charakter problém nepředstavují. „Je to velmi vlastenecký film a obsahuje hodně z učení naší strany, takže je naší povinností podívat se na něj,“ řekla The Japan Times jedna z divaček v Šanghaji. Jiný člen publika svoji zkušenost popsal takto: „Bylo to povinné. Ale jsem rád, že jsme přišli. Nemyslíte, že to bylo skvělé?“