Chyba v přijímačkách se zatím dotkla dvou žáků, uvedl Cermat

Podle Zíky nebude pro dvě školy problém původně neúspěšné žáky přijmout, o čemž ho ujistili ředitelé. Kolem hranice pro přijetí totiž vždy mívají rezervní prostor pro případ, že by se například někdo kvůli výsledkům úspěšně odvolal. Stává se také, že studenti nakonec nastoupí na jinou školu, a tak tam může vzniknout další místo.



Zíka na základě statistik očekával, že by změna výsledků mohla pomoct více žákům. „Lze odhadovat, že většina těch, kdo odpověď volila, byla buď vysoko nad hranicí pro přijetí nebo naopak hluboko pod ní,“ konstatoval Zíka. Doplnil, že kompletní informace by Cermat mohl mít na začátku příštího týdne.

Ministr školství Roberta Plaga řekl v sobotu iDNES.cz, že dopad na výsledné hodnocení připadá v úvahu u 721 žáků, kteří příslušnou otázku zaškrtli (více v článku Kolik hlásek zazní? Cermat chyboval v přijímačkách v záludné otázce).



„Celý víkend jsme tu situaci intenzivně řešili a kontaktovali jsme 234 gymnázií, abychom přesně věděli, kolika žáků se to týká. Momentálně zbývá k prověření asi 20 gymnázií, kde kolegové kontaktují ředitele a zjišťují, jestli ještě není v republice nějaký další případ,“ řekl Plaga.



Ministerstvo školství podle něj zatím řeší situaci dětí a rodičů a radí gymnáziím, jak v této situaci postupovat. „V dalších krocích samozřejmě budeme řešit, jak k té chybě mohlo dojít, jakým způsobem postupoval Cermat, a také budu chtít od pana ředitele slyšet nějaké nastavení, aby k této situaci už v budoucnu nemohlo dojít,“ uvedl Plaga.

Chyba byla odhalena v testu z českého jazyka a literatury. Týkala se otázky, kde měli studenti ze čtyř slov najít to, jehož kořen se skládá ze čtyř hlásek. Správně bylo slovo „zabručeli“ a později se zjistilo, že byla správně i další možnost ve slově „rozběhla“. Kořen tohoto slova obsahuje jen tři písmena, ale čtyři hlásky, jelikož se tam „ě“ čte jako „je“.

Podle Zíkova sobotního vyjádření volbu slova „rozběhla“ volilo pouze osm procent žáků, což byla nejméně častá volba. Ani jednou se podle něj nestalo, že by student zaškrtl obě správné možnosti. Podle Zíky chyba nevznikla kvůli systému, ale selhal lidský faktor. Testy prošly kontrolou před výrobou, několik kontrol je i před testy a každý vyplněný test pak kontroluje speciální komise Cermatu a poté i ministerstva školství.

EDUin: Některé úlohy jsou složité a zadání nejednoznačná

Obecně prospěšná společnost EDUin zabývající se vzděláváním však kritizuje, že problematických úloh bylo při letošních testech více. „Tvrzení, že chybná úloha je zcela ojedinělá záležitost a pouhé selhání lidského faktoru, je prokazatelně nepravdivé,“ uvedl v tiskové zprávě odborný konzlutant společnosti Tomáš Feřtek.

Některá zadání společnost považuje za nejednoznačná nebo že ověřují zbytečně složité a okrajové jazykové jevy či znejišťují žáky, kteří o tématu vědí víc než autor úlohy. Podle EDUinu je východiskem to, aby byla každá otázka důkladně odůvodněna a mělo by být jasně popsáno, co vlastně ověřuje.

Testů v druhém řádném termínu na osmiletých gymnáziích, které se konaly minulý týden, se mělo zúčastnit – podle informací Cermat z doby před konáním zkoušek – přes 13 000 žáků.

O osmiletá gymnázia je mezi zájemci o maturitní obory největší zájem. Alespoň jednu přihlášku na osmileté gymnázium si letos podalo 18 833 dětí, což je pětina všech letošních zájemců o maturitní obory.