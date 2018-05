„Čiré zlo.“ V New Yorku odsoudili chůvu, která ubodala dvě děti

Případ se stal 25. října 2012. Marina Krimová, matka tří dětí, se musela odpoledne vrátit s tříletou Nessie domů, když zjistila, že šestiletá Lucia nedorazila na pravidelnou lekci tance. V bytě na ni však čekala scéna jako z hororu – ve vaně ležela těla Lucii a dvouletého Lea s mnoha bodnými ranami. Ve chvíli, kdy Krimová otevřela dveře koupelny, bodla se Ortegová, která stála vedle vany, nožem do krku.

Chůva chtěla podle žalobce zabít děti a pak sebe z hněvu na Krimovou, která ji údajně přetěžovala. Ženu původem z Dominikánské republiky trápila také finanční tíseň kvůli poplatkům za soukromou školu, kam docházel její sedmnáctiletý syn, popsaly The New York Times.

„Chtěla jsem se probudit z té strašlivé noční můry, ale nešlo to, všechno to bylo skutečné. Bylo to jako v nějakém strašlivém hororu,“ vypověděla Krimová, kterou přivolaná policie našla v domě, kde hystericky plakala a objímala svou přeživší dceru. Otec dětí, Kevin Krim, byl v době vraždy na pracovní cestě.



Ortegová svůj čin patrně plánovala – v den vraždy nachystala pro syna tašku, ve které byly její cennosti, doklady a věci na památku. Požádala také svou sestru, aby na jejího syna dohlédla a dobře ho vychovávala.

Obhajoba se snažila porotu přesvědčit, že Ortegová trpí duševní poruchou a nemůže být za svoje jednání odpovědná, informovala stanice BBC. Advokát tvrdil, že chůvu stíhaly halucinace a že ji k zabití ponoukal „hlas Satana“. Před soudem pak vypovídala řada znalců, podle nichž sice Ortegová trpěla depresemi a úzkostí, ale nebyla psychotická a uvědomovala si, co dělá.

K pondělnímu soudu dorazila Ortegová viditelně roztřesená a nervózní. „Omlouvám se za všechno a doufám v odpuštění,“ vyjadřovala lítost nad svým činem. Po dvou dnech projednávání si však vyslechla nejpřísnější možný trest – doživotní vězení bez možnosti propuštění.